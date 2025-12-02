[헤럴드경제=조용직 기자] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 2일 경기 수원시에 위치한 대한적십자사 경기 남중부 봉사관에서 ‘KLPGA 동계 봉사활동’을 진행했다.

이번 행사에는 올 시즌 KLPGA 정규투어에서 활약하며 상금순위 2위에 오른 노승희(24·요진건설산업), 통산 4승을 기록한 배소현(32·메디힐), 김희지(24·골프존), 조정민(31), 박서현(24)과 이주현(22·프롬바이오)이 참여해 직접 빵을 만들고, 이를 취약계층에 전달하며 나눔의 의미를 실천했다. KLPGA 임직원들도 참여했다.

행사에 참여한 배소현은 “올 시즌 팬들에게 많은 사랑을 받은 만큼 감사한 마음을 나누고 싶었는데, 마침 KLPGA에서 좋은 취지의 행사를 진행하게 되어 망설임 없이 참여하게 됐다”며 “직접 케이크를 만들고 나누는 뜻깊은 행사에 참여할 수 있어 감사하고 다음에도 기회가 있다면 또 참여하고 싶다.”고 소감을 전했다.

13년째 봉사활동을 이어온 KLPGA의 김상열 회장은 “KLPGA는 골프를 통해 우리 사회와 함께 성장해 왔다. 이번 봉사활동은 나눔이란 가치를 다시금 마음에 새기는 뜻깊은 행사였다”고 말했다.