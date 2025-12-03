[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본에서 60대 여성의 치마 속을 휴대전화로 촬영하려던 20대 한국인 남성이 현지 경찰에 붙잡혔다.

2일 일본 TBS뉴스, TV나가사키등 현지 언론에 따르면 한국 국적의 회사원 A씨(29)는 성적 자태 촬영 처벌법 위반(촬영 미수) 및 불쾌 행위 등 방지 조례 위반 혐의로 경찰에 체포됐다.

A씨는 지난달 4일 오후 5시45분께 나가사키현 쓰시마시 이즈하라정의 한 상업시설에서 진열된 상품을 보고 있던 60대 여성의 치마 밑을 촬영하려 한 혐의를 받는다.

A씨는 이 상업시설에서 사건 며칠 전부터 수상한 행동을 보였고 사건 당일 A씨가 이 시설을 또 방문하자 시설 관리자 측은 방범 카메라로 A씨를 지켜봤다고 한다.

이를 통해 시설 관리자 측은 A씨가 피해 여성의 뒤 쪽에서 범행을 저지르는 모습을 확인했고 다음날인 5일 경찰에 신고했다.

경찰 조사에서 A씨는 “기억이 없다”며 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 여죄 가능성 등을 염두에 두고 수사를 진행 중이다.