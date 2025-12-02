트럼프 “차기 연준의장 누구 뽑을지 이미 알아” ‘비둘기파’ 해싯 유력…“지명되면 기꺼이 봉사” 올해 마지막 FOMC서 금리인하 가능성 87% 연준위원간 분열은 여전…경제 리스크 우려도

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 의장 지명자를 이미 결정했으며 곧 발표할 것이라고 밝혔다. 오는 9~10일(현지시간) 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 월가에서는 연준의 차기 의장으로 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 유력시 되고 있다.

블룸버그통신 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 30일(현지시간) 플로리다주에서 워싱턴 DC로 향하는 전용기에서 기자들과 만나 차기 의장 지명에 대해 “누구를 뽑을지 알고 있다”고 말했다.

또 트럼프 대통령은 해싯 위원장이 차기 연준 의장으로 유력하게 거론되고 있다는 블룸버그통신의 보도와 관련해 “말할 수 없다”며 “곧 발표할 것”이라고 덧붙였다.

해싯 위원장도 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 나를 지명한다면, 기꺼이 봉사할 것”이라며 차기 연준 의장 지명 가능성에 관심을 보였다.

현재 검토되고 있는 연준 의장 후보는 내년 5월 임기가 만료되는 제롬 파월 현 의장의 후임이다. 후보들로는 해싯 위원장을 비롯해 ▷케빈 워시 전 연준 이사 ▷크리스토퍼 월러 연준 이사 ▷미셸 보우먼 연준 이사 ▷릭 리더 블랙록 최고투자책임자 등 5명이다.

차기 연준 의장 발표는 크리스마스인 오는 25일 전에 이뤄질 것으로 예상된다. 새 연준 의장 면접을 진행 중인 스콧 베선트 미 재무장관은 최근 “트럼프 대통령이 크리스마스 전에 신임 의장을 발표할 가능성이 매우 높다고 생각한다”고 밝힌 바 있다.

양적긴축 종료·해싯 유력에 힘 받는 12월 금리 인하

올해 마지막 FOMC 정례회의에선 금리 인하가 단행될 것으로 점쳐지고 있다. 연준은 올해 들어 물가상승 압박을 감안해 지난 8월까지 기준금리를 동결했으나 9~10월에 걸쳐 2차례 연속으로 금리를 내렸다. 연준은 이달 9~10일에 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 금리를 결정한다. 현재 연준의 기준금리는 4~4.25% 구간이다.

CME 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 금리를 0.25%포인트 내릴 확률을 87%로 반영했다. 1주일 전(71%)과 비교해 16% 포인트 상승한 것이다.

차기 연준의장으로 유력시되는 해싯 위원장은 금리 인하에 찬성하는 입장이다. 나아가 금리 인하를 주장하는 트럼프 대통령의 정책 방향성을 연준에 반영하는 데 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 인물이기도 하다. 앞서 그는 지난달 20일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 만약 자신이 연준 의장이라면 “지금 당장 금리를 인하할 것”이라고 말한 바 있다.

연준이 양적긴축(QT)을 끝내고 다시 국채 시장에 복귀할 경우 시장에 공급되는 유동성이 크게 확대될 것으로 예상되는 것도 금리 인하 가능성을 키우는 요인으로 작용하고 있다. 양적긴축은 연준이 보유한 채권과 자산을 매각하거나 재투자를 하지 않음으로써 시중의 유동성을 흡수하는 통화 긴축 수단이다. 양적긴축을 종료한다는 것은 더이상 긴축 고삐를 죄지 않겠다는 뜻으로, 다음 단계인 금리인하 신호로 받아들여진다.

시장에선 인공지능(AI) 거품론 등으로 억눌렸던 투자심리가 양적긴축 종료에 따른 유동성 공급으로 개선돼 연말 랠리까지 이어질 수 있다는 기대감을 보이고 있다.

연준위원들 분열 심각…시장 리스크 우려도

다만 연준 위원들 사이에선 금리 인하를 두고 여전히 분열된 모습을 보이고 있다.

미 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 현재까지 12월 금리 인하를 지지할 것으로 예상되는 위원들은 월러 이사와 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행 총재, 스티븐 마이런 이사, 보우먼 이사다. 금리 동결을 주장할 위원으로는 수전 콜린스 보스턴 연은 총재와 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재, 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 마이클 바 이사가 있다.

블룸버그통신은 “어떤 결론이든 최소 3명의 반대표가 예상된다”고 전망했다. 일각에선 금리결정에 참여하는 12명의 연준 위원이 6대 6으로 팽팽하게 갈라설 것이라는 예상까지 나온다.

로이터통신은 “올해 여름부터 인플레이션 둔화와 동시에 고용 둔화 조짐이 나타나면서, 연준의 물가 목표치(2%)와 최대 고용 목표가 정면으로 충돌하는 양상이 나타났다”며 특히 “최근 연방정부 셧다운(일부 업무정지) 사태로 경제 방향성을 가늠할 경제 지표 발표가 지연되면서 상황은 더 복잡해졌다”고 전했다.

채권운용사 컬럼비아 스레드니들의 에드 알-후세이니 포트폴리오 매니저는 “금리 인하를 두고 연준 위원들의 의견이 7대 5로 갈리는 것은 향후 12~18개월 금리 경로를 가격에 반영하려는 금리 시장을 ‘엉망’인 상황으로 만들 것”이라며 “연준 전략에 어느 정도 확실성을 기대하는 위험 자산 시장에도 영향을 줄 것”이라고 분석했다.