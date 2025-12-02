[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정책연구원(STEPI)은 (사)벤처기업협회가 주관한 ‘2025 대한민국 창업지원 우수기관’ 평가에서 혁신창업 및 기업가정신 분야 연구·정책지원 체계의 우수성을 인정받아 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

‘대한민국 창업지원 우수기관’은 벤처·스타트업 생태계 발전에 기여한 공공기관 및 정부출연연구기관을 발굴·조명하기 위해 지난해 신설된 제도다. ▷창업지원 인프라 구축 ▷벤처·스타트업 지원 실적 ▷창업문화 확산 노력 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

STEPI는 과학기술·산업정책 기반의 연구역량을 바탕으로, 혁신창업 활성화 및 기업가정신 함양을 위한 중장기 정책연구와 근거기반 분석을 수행해 왔다.

특히 2015년부터 자체 예산으로 운영 중인 ‘혁신 창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업’을 통해 ▷도시별·기술분야별 창업생태계 분석 ▷딥테크 창업 기반 진단 ▷정책 수립을 위한 기초자료 제공 등 생태계기반 진단체계를 구축해 왔다.

또한 2022년부터 ‘실험실창업 실태조사’를 통해 공공기술사업화와 연구기반 창업정책의 개선방안을 도출해 왔으며, 2024년부터는 ‘지역 창업생태계 리포트’를 발간하여 지역 맞춤형 창업정책 설계에 필요한 객관적 근거자료를 제공해 왔다.

STEPI는 2022년 중소기업기술진흥 전문기관으로 지정된 이후 ‘창업지원 3개년 계획’, ‘중소기업 기술혁신촉진 5개년 계획’ 등 중앙부처 중장기 전략 수립에 필요한 정책방향 제언을 수행하며 창업·중소기업 R&D 정책 기반을 강화해 왔다.

윤지웅 과학기술정책연구원장은 “이번 우수기관 선정은 STEPI가 그동안 축적해 온 창업·기업가정신 연구와 정책지원 체계가 객관적으로 평가 받은 결과로 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 혁신창업 생태계의 구조적 성장을 뒷받침하고, 과학기술 기반 창업정책의 내실화를 위해 정책적 기여를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.