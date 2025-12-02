서울시 소재 19개 창업지원 기관 참여, CES 2026 70개사 참가 지원 최고혁신상 1개사 포함 17개사 혁신상 수상… 서울 스타트업 혁신성 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 1일 ‘CES 2026 서울통합관 발대식’을 개최, 세계 최대 IT 전시회 CES 2026의 성공적 참가를 위한 결의를 다졌다.

CES(Consumer Electronic Show)는 매년 1월 초 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 규모 테크 박람회로, 구글, 삼성 등 글로벌 기업과 스타트업이 미래 기술 비전과 첨단 제품·서비스를 선보이는 무대다.

이번 CES 2026은 1월 6일부터 9일까지 개최되며, 서울통합관은 스타트업 전문 전시관 유레카파크(Eureka Park)에 위치, 서울 소재 첨단 스타트업의 전시관으로 운영될 예정이다.

서울시와 서울경제진흥원은 서울 창업생태계의 결집된 역량을 바탕으로 서울 스타트업의 혁신성을 전세계에 알리고 비즈매칭, 글로벌 스타트업 IR피칭대회 등 다양한 프로그램을 통해 스타트업의 글로벌 진출을 지원할 계획이다.

CES 2026 서울통합관은 주관기관인 SBA를 포함, 자치구, 유관기관, 대학 등 서울 소재 19개 창업지원기관이 참여하여 총 70개 스타트업을 지원한다. 또, 70명의 대학생 서포터즈를 선발, 기업과 1대1 매칭을 통해 현장 지원을 진행할 예정이다.

19개 참여 기관은 4개 자치구(강남구청·관악구청·구로구청·금천구청), 서울시 산하 6개 창업지원기관(서울경제진흥원(SBA, 주관기관), 캠퍼스타운기업성장센터·서울관광재단·서울소셜벤처허브·서울AI허브·서울핀테크랩(여의도), 서울 소재 9개 대학(건국대·경희대·광운대·서강대·서울대·성균관대·연세대·이화여대·중앙대)이다.

서울통합관 전시 기업 70개사는 AI, 모빌리티, 헬스케어 등 첨단기술 기반 제품·서비스 보유 스타트업으로 구성된다.

SBA는 서울 스타트업의 혁신성을 대외적으로 인정 받고 글로벌 주목도를 높이기 위해 지난 7월부터 8월까지 약 2개월 간 사전 컨설팅 등 혁신상 수상을 지원하였다. 그 결과 최고혁신상 1개사 포함 총 17개사가 CES 2026 혁신상을 수상하는 성과를 거뒀다.

CES 혁신상은 전시 주최사인 미국 소비자기술협회(Consumer Technology Association, CTA)가 매년 기술성·심미성·혁신성 보유 기술·제품을 대상으로 수여하는 상이다.

최고혁신상 수상기업은 SBA가 운영하는 혁신상 커뮤니티 소속 ‘㈜스튜디오랩’으로, 삼성, 퀄컴 등 글로벌 대기업 수상자 사이에 당당히 이름을 올렸다. 매년 전 세계 단 30여개 기업에게만 수여하는 상이기에 더욱 놀라운 성과다.

SBA는 혁신상 수상기업을 대상으로 CES 혁신상 커뮤니티를 운영하고 있으며, 기업 간 협업 등 지속적인 사후 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

서울통합관 참여기업을 대상으로 사전·현장 투자, 바이어 매칭, 국가 간 IR 피칭 및 네트워킹, 투자자 네트워킹 행사, 전시 부스 및 현장 IR 피칭, 대학생 서포터즈 현장 지원 등 더욱 다양한 비즈니스 프로그램도 제공할 계획이다.

CES 방문 예정 바이어와 참가기업을 전시 개최 전부터 온라인 매칭, 현장 미팅 성사까지 이어지도록 밀착 관리한다.

희망 기업에게 서울통합관 무대 IR 피칭에 참여하는 등 다채로운 세일즈 기회를 제공한다.

서울통합관 협력 대학 등이 선발한 우수 대학생과 참가기업을 1대1로 매칭하는 ‘대학생 서포터즈’ 프로그램도 운영한다. 올해는 서울 소재 9개 대학과 미국 라스베이거스 주립대학교 출신의 대학생 서포터즈를 선발, 영어와 한국어에 능통한 글로벌 인재 70명을 현장 투입한다.

더불어, SBA 주관 글로벌 국가관 네트워킹 프로그램 ‘글로벌 이노베이션 포럼(Global Innovation Forum)’ 참여로 전방위적 홍보 및 투자유치 기회 등을 제공받으며, 우수기업 1개사는 해당 행사 주요 세션인 ‘글로벌 스타트업 IR피칭대회’에 출전하게 된다.

CES 개최지 인근(샌프란시스코)에서 열리는 한인 창업가 컨퍼런스, 2026 UKF 82 Startup Summit(1/9~12 개최) 참가 지원 또한 눈길을 끈다. 참가 신청 기업에게는 입장 티켓이 제공되며, 우수기업 1개사에게는 현장 피칭 세션 참가 기회가 주어진다.

UKF는 한인 창업자 및 창업 생태계 구성원들이 함께 성장하고 상호 지원하는 비영리 단체로, 유니콘 스타트업 ‘Sazze Partners’ 이기하 대표와 ‘Noom’ 정세주 대표가 공동의장을 맡고 있다.

참가기업을 대상으로 CES 전반을 소개하는 기본 교육부터 링크드인 등 비즈니스 트렌드를 반영한 세일즈 노하우까지, CES 참가 성과 제고를 위한 다채로운 사전 교육 역시 제공한다.

또 지원기업을 대상으로 다양한 홍보 프로그램도 운영할 계획이다. 참가기업 홍보 효과 제고를 위해 매해 신규 프로그램을 개발하며, 올해는 서울통합관 내 ‘혁신상 쇼케이스’ 및 ‘미디어센터’가 첫선을 보인다.

새롭게 선보이는 ‘서울통합관 혁신상 쇼케이스’는 서울통합관 혁신상 수상기업 홍보 공간으로, 전시관 메인입구에 배치되어 방문객들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

서울통합관 내부에 조성되는 촬영 및 인터뷰 공간인 ‘미디어센터’는 서울통합관 전시기업을 집중 조명하는 뉴미디어 콘텐츠 제작 거점으로 기능할 예정이다.

아울러 선별된 우수기업은 CES 공식 미디어 행사 ‘언베일드(Unveiled)’ 참가 기회를 제공 받게 된다. 주요 글로벌 미디어사를 대상으로 한 해당 행사를 통해 미디어 노출 기회를 극대화하기 위함이다.

CES 공식 글로벌 미디어 파트너 및 IT 전문 일간지 등 전문 매체와의 협업을 통해 국내·외 주요 매체에 보도자료를 배포, 전시기업 미디어 노출도 제고에 나선다.

12월 1일 SBA홀에서 개최된 ‘CES 2026 서울통합관 발대식’ 현장은 서울통합관 운영 계획 발표와 함께 기업, 기관, 대학생 서포터즈가 모여 ‘원팀’의 출범을 선포하는 자리였다.

발대식에서는 참가기업 핵심 지원사항을 비롯한 전시 준비사항, 향후 일정을 상세 안내했다. 또한, CES 참가 노하우 공유와 글로벌 비즈니스 역량 강화를 위한 교육을 진행했다.

발대식에는 서울경제진흥원 김현우 대표이사를 포함하여 건국대 WE人교육센터 오미자 센터장 등 19개 협력 기관의 주요 관계자가 참석하여 그 자리를 빛냈다.

또 서울통합관 대학생 서포터즈가 참석, 매칭 기업과 함께 전시 참가 정보를 숙지하고, 결의를 다지는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김현우 서울경제진흥원 대표는 “CES는 세계 빅테크 및 창업생태계가 결집하는 무대로, 서울의 스타트업이 글로벌 투자자·파트너·미디어와 직접 연결할 수 있는 최적의 기회”라며 “SBA는 서울통합관을 발판으로 서울기업들이 글로벌 시장으로 도약할 수 있는 플랫폼을 제공하기 위한 최선의 노력을 다하고자 한다”고 포부를 밝혔다.