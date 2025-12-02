강영구 한국화재보험협회 이사장 인터뷰 ‘화재 안전점검’→‘종합 위험관리’ 기능 확대 지자체 재정 부담 완화·안전망 제공 역할 주목 50년 축적한 데이터 플랫폼 ‘브릿지’에 담아 사회적가치 평가·아시아 첫 유럽방재연합 가입

[헤럴드경제=박성준·정태일 기자] “현재 서울시, 전라남도와 화재안심보험을 긴밀히 협력하고 있으며, 단순한 논의를 넘어 구체적인 실행 단계에 진입하고 있습니다. 이런 지자체와의 협력 모델을 성공적으로 정착시켜 향후 전국적으로 파트너십을 확대해 나갈 예정입니다.”

강영구 한국화재보험협회 이사장은 지난 25일 오후 서울 여의도 협회 본사에서 헤럴드경제와 진행한 인터뷰에서 경기도와 시행하는 화재안심보험을 서울·전남 등 전국으로 확대할 계획이라고 밝혔다. 올해 차상위 계층을 포함한 37만 가구를 대상으로 첫 보험계약을 체결하는 이 모델은 화재 위험이 커 민간보험 가입이 어려운 취약계층에 실질적인 안전망을 제공할 수 있다는 평가를 받는다. 강 이사장은 정부 재정과 민간 보험, 그리고 협회 데이터를 연결하는 화재안심보험의 모델이 한국 사회의 보험 사각지대를 해소하는 새로운 안전망이 될 수 있다고 강조했다.

강 이사장은 2022년 취임 이후 협회를 화재·안전 점검 중심 조직에서 데이터 기반 종합위험관리 전문 기관으로 탈바꿈시켜 왔다. 그는 3년간의 체질 개선 끝에 ▷종합위험관리 플랫폼 ‘브릿지(BRIDGE)’ 출시 ▷사회경제적 가치 1135억원 창출 ▷신사옥 재건축 심의 통과 등의 성과를 도출했다.

200명 엔지니어, 800개 자격증…종합위험관리 전환

협회는 대연각호텔 화재, 서울시민회관 화재 등 수백명이 목숨을 잃은 대형 화재 사고를 계기로 1973년 만들어졌다. 협회는 초창기 이른바 ‘풀 물건(모든 화재보험을 협회가 통합 관리하는 제도)’을 통해 모든 보험회사가 인수하는 화재보험을 대리 인수하며, 보험료 매출의 20%를 예산으로 받았다. 하지만 이후 자율화 과정에서 이런 구조는 단계적으로 해체됐고, 현재는 방위산업체와 국공유 시설 등 일부 특수 건물로만 풀 물건이 축소됐다. 연간 30억~40억원 수준의 손해보험 공동인수 업무로 보험사에서 받는 수입과 보험사 출연금만 남았다.

이렇듯 한정된 예산 속 협회 지속가능성을 위해 강 이사장이 혁신 드라이브를 걸었다. 강 이사장은 협회의 역할을 재정의하는 것에서 변화를 시작했다. 협회는 전국 약 5만7000개의 특수 건물을 매년 점검하며, 위험을 평가한다. 이 점검 결과는 보험사들이 보험료를 산정하고, 상품을 설계하는 데에 핵심 자료로 활용된다.

강 이사장은 “협회가 수행하는 위험도 평가는 보험사들이 개별적으로 맡아 분석하기 어려운 전문 영역”이라면서 “협회가 체계적으로 점검하고 평가한 데이터를 제공함으로써 보험산업 전체의 효율성을 높이는 역할을 하게 된다”고 말했다.

특히 강 이사장은 협회가 보유한 인적 자원의 우수성에 주목했다. 그는 “협회는 임직원 90%가 엔지니어이며, 200여명의 엔지니어가 보유한 자격증이 800개, 석·박사도 60~70명에 달한다”라며 “국내 최고의 위험 관리 전문기관으로서 역량이 충분하다”고 말했다.

이에 강 이사장은 협회 전문성을 바탕으로 한 고객 중심 경영을 해법으로 제시했다. 강 이사장은 “법에서 정한 안전 점검 업무만 수행하는 것이 아니라, 고객이 필요로 하는 서비스를 적극적으로 발굴하고 제공해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “잘했다는 척도가 고객 만족도에서 나타나야 한다”며 모든 성과 평가를 고객 만족도 중심으로 전환했다.

강 이사장은 협회가 보유한 위험평가 전문성을 활용해 정부·지자체·보험사를 연결하는 새로운 체계 구축에 나섰다. 50년간 축적한 방재 데이터를 보험사들이 쉽게 활용할 수 있도록 플랫폼을 구축하는 한편, 협회의 위험관리 노하우를 공공 영역의 안전망 확대에 활용하는 방안을 모색했다. 민관을 잇는 가교 역할과 전문성을 활용해 사회 전체의 안전도를 높이는 것이 고객중심 경영의 핵심으로 내세웠다.

그러면서 세계로 눈을 넓혀나갔다. 강 이사장은 “국내 위험관리 분야에서 협회와 비교할 기관이 없기 때문에 글로벌 무대에서 경쟁력을 확보해야 한다”며 “그래야 보험사, 정부, 소방청 같은 고객들이 우리의 전문성을 인정하고 더욱 필요로 할 것”이라고 말했다.

경기 37만 가구 첫 성과…서울·전남과 ‘실행 단계’ 진입

이처럼 강 이사장의 지휘 아래 체질 개선에 나선 이후 대표적인 성과가 바로 화재안심보험이다. 이 보험은 지난해 10월 경기도가 조례 개정을 실시하고 올해 9월 관련 추경 예산을 확보해, 도내 차상위 계층 포함 37만 가구의 주택 화재보험 가입을 지원하는 사업이다. 화재 발생 시 인명·재산 피해에 대한 보장을 통해 생활 복귀를 돕는다. 무엇보다 화재 발생을 미리 방지하는 예방 업무에 중점을 두고 있다.

취약계층의 경우 주거 환경이 열악하고, 안전장치가 미비해 화재가 발생할 경우 피해에 더욱 취약하다. 더욱이 보험료에 대한 부담으로 화재보험 등의 가입률이 저조해 한 번 불이 나면 피해가 걷잡을 수 없이 커지기도 한다.

강 이사장은 “그동안 저소득, 서민 계층이 사는 지역으로 보험이 제대로 공급되지 않았다”라며 “협회가 가진 데이터와 위험평가 노하우를 바탕으로 지자체(경기도)와 보험사(민간보험)를 잇는 가교 역할을 수행했다”고 말했다. 이어 “그 결과 지자체는 재정 부담을 최소화하면서도 도민에게 꼭 필요한 안전망을 제공하고, 보험사는 합리적인 위험 분석을 기반으로 상품을 공급하게 됐다”고 덧붙였다.

경기도 모델의 성공에 힘입어 협회는 서울시, 전라남도와 구체적인 실행 단계로 진입했다. 강 이사장은 “현재 다양한 이해관계자들과 긴밀히 협력하고 있으며, 지자체와의 협력 모델을 성공적으로 정착시켜 향후 전국적으로 파트너십을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

협회는 화재안심보험의 확대를 위해 전통시장을 대상으로 한 화재예방 캠페인도 진행 중이다. 단순한 일회성 지원이 아니라 현장에 나가 화재 위험을 진단하고 개선 컨설팅을 제공하며, 소화기·화재 예방 멀티탭 등을 지원하는 식이다. 강 이사장은 화재안심보험과 화재예방 캠페인 등이 공공과 민간을 연결하는 사회안전망의 새로운 모델이라는 점을 재차 강조했다.

화재안심보험 성공의 배경에는 협회가 50년간 축적한 방재 데이터가 있다. 협회는 이 데이터를 체계화한 디지털 플랫폼 BRIDGE를 출시해 보험사들이 언더라이팅(보험인수심사) 자료로 활용할 수 있도록 했다.

현재 BRIDGE 등록 사용자는 5700여명, 월간 활성 이용자(MAU)는 약 800명이다. 환경책임보험 분야에서는 이미 BRIDGE 데이터를 활용한 상품개발과 보험료 산출이 이뤄지고 있다. 협회는 종합위험관리 플랫폼으로 도약하기 위해 회원사뿐만 아니라 위험관리 업계 전반으로 이용 범위를 확장 중이다. 강 이사장은 “BRIDGE 플랫폼이 본격 가동되면서 협회 사원사는 물론, 비사원사들과도 플랫폼 중심으로 소통을 활발하게 전개하고 있다”고 전했다.

이러한 변화 노력을 통해 협회는 사회경제적 가치를 1135억원으로 평가받았다. 연 5만7000개 건물의 안전점검, 누적 약 150만명 재난안전 교육 등을 계량화한 결과다. 강 이사장은 “그동안 협회의 가치를 제대로 인정받지 못한다는 내부적인 인식이 있었다”며 “하지만 이런 객관적인 평가는 우리가 진실로 가치 있는 일을 하고 있다는 강력한 증거가 됐고, 직원들에게 엄청난 자부심과 동기부여를 줬다”고 말했다.

재정 자립도도 향상됐다. 컨설팅과 시험·연구 수입은 2022년 169억원에서 올해 약 300억원 수준으로 성장할 전망이다.

글로벌 네트워크 확장…2030년 신사옥으로 재정 자립 가속

강 이사장은 글로벌 위험관리 선도기관을 지향하며, 지난 3년간 유럽과 미국의 주요 방재기관을 직접 방문해 글로벌 네트워크를 구축했다. 협회는 2023년 유럽방재기관연합(CFPA-E)에 아시아권 최초로 정회원에 가입했고, 덴마크 민간화재연구소(DBI)와는 ▷화재조사 정보 ▷디지털 서비스 ▷시험·연구 분야 등 실무 협력 업무협약을 체결했다.

강 이사장은 “영국과 덴마크, 오스트리아, 스위스 방재기관을 방문해 보니 보험사로부터 재정 독립을 이뤄 독자적인 생존 모델을 갖고 있었다”라며 “이들은 우리보다 50~80년 앞서 있어, 직원들이 글로벌 스탠더드를 경험하는 발판이 되고 있다”고 말했다.

실제로 협회는 글로벌 인재 양성을 위해 연간 직원의 약 5%를 해외 교육에 파견한다. 조직문화 혁신을 위해 지난해부터는 주니어보드를 운영하며 MZ세대 직원들의 아이디어를 직접 정책에 반영하기도 한다. 이런 노력의 결과 협회 직원들은 연간 국제 학술지(SCI급 저널)에 논문을 2~3편씩 게재하는 수준으로 성장했다.

내년 착공 예정인 신사옥 재건축도 협회의 변화를 상징하는 대표 프로젝트다. 강 이사장은 “협회의 오랜 염원이었던 재건축을 강력하게 추진해 내년 첫 삽을 뜨게 됐다”며 “낡은 외투를 벗는 체질 개선의 가장 강력한 소통의 상징이 될 것”이라고 언급했다. 여의도에 지상 31층으로 들어서는 신사옥은 최신 방재 기술 집약과 함께, 컨벤션 공간을 마련해 은행·보험 등 전통 금융과 혁신 스타트업이 만나 시너지를 내는 역할도 맡게 된다.

총사업비 4500억원 규모로, 2030년 준공(예정)되면 임대 수입 등을 통해 재정 자립도 역시 획기적으로 높일 수 있을 전망이다.

강 이사장은 미래 위험관리의 핵심 키워드로 ‘데이터 연결을 통한 선제 대응’을 제시했다. 강 이사장은 “기후변화, 팬데믹, 사이버 리스크 등 신종 위험은 복잡하게 얽혀 예측이 어렵다”며 “데이터 기반으로 위험을 분석하고, 각 주체를 유기적으로 연결해야 한다. 사고 이전 단계에서 위험을 미리 읽고 예방하는 패러다임으로 전환해야 한다”고 강조했다.

마지막으로 직원들을 향해 “실패를 두려워하기보다, 도전하지 않고 정체되는 것을 더욱 두려워해야 한다”면서 “거문고의 줄을 다시 매어 소리를 가다듬듯이, 해현경장(解弦更張)의 자세로 끊임없이 자신을 쇄신하고 혁신해야 한다”고 당부했다.