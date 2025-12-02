[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 수지와 김선호가 베트남 하노이에서 러닝을 즐기는 모습이 포착됐다.

최근 베트남 현지 SNS와 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 함께 달리는 영상과 사진이 게재됐다.

공개된 영상 속 두 사람은 블랙 컬러의 스포츠웨어를 입고 하노이의 명소 ‘서호(호 떠이)’ 주변을 달리고 있는 모습이다.

특히 두 사람은 마스크를 착용하지 않고 달리는 모습으로 시선을 사로잡고 있다. 두 사람이 뛰는 모습은 현지 팬들의 SNS를 중심으로 빠르게 확산했다.

수지와 김선호는 디즈니+시리즈 ‘현혹’ 촬영을 위해 베트남을 방문한 것으로 알려졌다. ‘현혹’은 1935년 경성, 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 매혹적인 여인 송정화(수지 분)의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호(김선호 분)가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

‘우아한 세계’, ‘관상’, ‘더 킹’, ‘비상선언’ 등을 연출한 한재림 감독의 신작으로, 오는 2026년 디즈니+를 통해 공개될 예정이다.