[헤럴드경제=최원혁 기자] 홀로 자신을 키워준 어머니를 돕던 20대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명에게 생명을 나누고 생을 마감했다.

2일 한국장기조직기증원에 따르면 안재관(22) 씨는 지난 10월9일 대전 을지대학교병원에서 간과 양쪽 신장을 기증했다.

안씨는 9월24일 교통사고로 쓰러져 병원에 이송됐으나 의식을 되찾지 못했다.

가족들은 젊은 나이에 세상을 떠나게 된 안씨가 다른 사람의 몸에서 다시 숨 쉬며 이루지 못한 꿈을 이어가길 바라는 마음으로 장기기증을 결심했다.

유족에 따르면 대전에서 2남 중 막내로 태어난 안씨는 활발하고 항상 잘 웃는 성격으로 주변 사람들을 잘 챙겨 어디에서나 칭찬받는 사람이었다.

안씨는 고등학교를 졸업 후 홀로 자녀를 키운 어머니를 돕고자 바리스타 자격증을 따서 카페 일과 헬스트레이너 등 다양한 일을 하며 안정적인 직장을 구하고자 취업 준비를 하고 있었다.

안씨의 어머니는 “아들아, 하늘에서 잘 지내고 있지? 내 옆에 네가 없다는 것이 믿어지지 않아서 순간순간 네 생각에 눈물만 나. 이렇게 널 먼저 보내서 미안해. 그리고 사랑해! 재관아”라고 말하며 마지막 인사를 건넸다.