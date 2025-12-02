무료 체험 100회·베스킨라빈스 증정 통화 내용 검색·업무 맞춤 요약까지

LG유플러스는 인공지능(AI) 통화앱 ‘익시오(ixi-O)’ 가입자 100만 돌파를 기념해 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다. 이를 통해 익시오의 핵심 기능인 ‘AI 대화 검색·AI 스마트 요약’ 무료 체험을 100회로 확대한다. 또 사용 인증한 고객 중 추첨을 통해 100명에게는 배스킨라빈스 버라이어티팩이 주어진다.

응모는 ‘AI 대화 검색’, ‘AI 스마트 요약’ 기능 사용 시, 화면에 뜨는 사용 횟수를 캡처해서 인증하면 된다. 전화번호 1개당 한 번만 참여할 수 있다. 상세 내용은 익시오 앱 공지사항 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

지난 10월 LG유플러스는 익시오에 AI 대화 검색·AI 스마트 요약 등 새로운 기능을 추가했다. 해당 기능 활용 시 통화 내용을 쉽게 확인할 수 있다.

세부적으로 AI 대화 검색은 지난 통화 내용에서 기억나지 않거나 궁금한 내용을 물어보면, 익시오가 의도에 맞게 검색하고 답변하는 기능이다. 약속 장소, 일정 등 통화에서 나온 중요 내용을 AI로 정리해 주고, 상대방 특성 파악까지 가능하다.

AI 스마트 요약은 기존 통화 요약을 넘어 6가지 맞춤형 양식으로 정리하는 기능이다. 메모, 토론, 문의, 할 일 등을 비롯해, 부동산 중개, 영업 활동 등 업무에 맞춰 내용을 요약한다. 요약 내용은 수정하거나 복사, 공유할 수도 있다. 이외에도 익시오에는 ▷실시간 보이스피싱 탐지 및 알림 ▷악성 앱 설치 여부 판단 ▷안티딥보이스 기능 등이 탑재됐다.

최윤호 LG유플러스 AI Agent추진그룹장은 “익시오에 가입해주신 고객에 대한 감사의 의미로 이번 프로모션을 준비했다”며 “앞으로 편리하면서도 안전한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 고재우 기자