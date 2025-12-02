울산 시니어초등학교 3기 졸업식 모델·스마트기기 등 5개 반 176명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] “지나고 보니 1, 2학기가 금방 지나갔지만, 입학 전과 비교하면 자존감이 훨씬 높아져 입학을 참 잘했었다는 생각이 듭니다.”

2일 오전 10시 울산가족문화센터 대강당에서 열린 ‘울산 시니어초등학교 제3기 졸업식’. 이날 졸업식에서는 56~74세의 시니어들이 지난 3월부터 시작한 배움을 끝까지 마무리한 기쁨을 가족들과 나누었다.

울산 시니어초등학교(교장 박선구)는 55세 이상 베이비붐 세대 및 은퇴자의 자기개발과 사회 참여 욕구에 부응하기 위한 김두겸 울산시장의 공약사업으로, ‘인생 2막을 위한 새로운 배움터’를 교육목표로 해 지난 2023년 개교했다.

이날 졸업식에서 영예의 ‘교장상’은 수업 활동에서 모범을 보인 시니어모델반 이영숙 반장을 비롯해 10명이 받았으며, 65명은 개근상을 수상했다. 김두겸 울산시장과 이성룡 울산시의회 의장도 참석해 졸업생들을 축하했다.

졸업생은 ▷시니어모델반 35명 ▷일본문화탐방반 34명 ▷스마트기기활용반 34명 ▷울산역사플로깅반 39명 ▷시니어힐링체조반 34명으로 5개 반에 176명이었다. 180명의 입학생 중 취업 등으로 중도 포기한 4명을 제외하고 97.7%의 높은 졸업률을 보였다.

교육은 방학을 제외하고 1학기 15주, 2학기 12주 동안 진행됐다.

시니어모델반은 개인별 걸음걸이 점검을 통해 워킹을, 일본문화탐방반은 이웃나라의 언어와 문화를, 스마트기기활용반은 휴대폰을 개인비서로 활용하는 방법을, 울산역사플로깅반은 서원과 향교 등 향토사를, 시니어힐링체조반은 라인댄스와 체조 등 젊음을 새롭게 하는 소양을 각각 공부했다.

이 밖에 노후자금관리·재테크·건강의학상식 등 분야의 특강과 봄소풍 및 수학여행, 동아리활동을 통한 관계망 강화, 취약계층 집안 청소 등 봉사활동도 했다.

시니어모델반 졸업생 송상호(64) 씨는 “시니어초등학교는 중년의 나를 새롭게 발견하는 기회였다”며 “종강 패션쇼에서 청바지를 입고 런웨이를 활보할 때처럼 앞으로 보다 활력있는 삶을 살아갈 것”이라고 졸업소감을 말했다.