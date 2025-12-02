광주 마륵·치평동 부지 토지거래허가 재지정

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시가 산업과 주거, 여가 기능이 집약된 도심으로 개발을 추진 중인 김대중컨벤션센터 인근 도심융합특구 부지를 토지거래허가구역으로 재지정했다. 이번 조치는 이 지역의 대규모 개발 사업에 앞서 부동산 투기를 사전에 차단하고 안정적인 사업 추진 기반을 마련하기 위함으로 분석된다.

광주시는 지난 1일 ‘도심융합특구’로 지정된 서구 마륵동·치평동 85만2693㎡ 부지를 토지거래허가구역으로 지정했다. 따라서 이 지역에서 토지를 거래하려는 소유자는 관할 구청의 허가를 받아야 한다.

마륵동·치평동 지역은 지난 2021년 1월 토지거래허가구역으로 지정됐으며 이달 말 시효가 만료될 예정이었다. 시는 이 지역의 부동산 투기 차단을 위해 시효를 오는 2030년 12월까지 연장하기로 결정했다.

김대중컨벤션센터 맞은편의 마륵동·치평동 부지는 생산녹지로 지정돼 있다. 현재 이 지역의 토지 실거래가는 3.3㎡(평)당 300만~1000만원 수준으로 알려졌다. 시는 사유지 34만6745㎡와 상무시민공원 등 기개발지 50만5948㎡를 포함해 이 지역을 산업과 주거·여가가 결합된 도심으로 개발하기 위해 지난 2020년부터 계획을 수립해 왔다.

이후 경기 침체 여파로 개발자가 나서지 않으면서 사업이 속도를 내지 못했으나 지난해 11월 국토교통부가 이 지역을 승인·고시하면서 개발 계획에 탄력이 붙었다.

광주시는 도심융합특구 개발을 위한 ‘실시계획 및 실시설계’ 용역 예산 5억원을 확보했으며, 조만간 용역을 추진할 방침이다.

지난달에는 씨젠의료재단과 ‘광주 도심융합특구 조성사업’ 관련 업무협약을 체결했다. 씨젠의료재단은 특구 내 9900㎡를 확보해 의료·바이오 산업 관련 시설 건립을 추진할 계획이다.

광주시는 도심융합특구 내 용지 분양 시 우선 입주권을 부여할 예정이다.

내년부터 총 사업비 1조5790억원을 투입해 스마트 첨단 특화사업, 의료·디지털 융합사업, 연구개발(R&D) 혁신사업, 마이스(MICE)·문화 융복합 사업, 통합공공임대주택, 상무복합커뮤니티센터 조성 등을 추진할 계획이다.

‘광주 도심융합특구 조성사업’은 상무지구 일원 85만㎡ 부지에 산업·주거·문화 기능이 결합된 고밀·혁신공간을 조성하는 것으로 일자리(산업)·삶(주거)·여가(상업·문화)가 공존하는 ‘직주락(職住樂) 도시공간 구현’을 목표로 하고 있다. 2024년 11월7일 국토교통부로부터 정식 구역 지정을 받은 데 이어, 2026년까지 사업 시행자 지정 및 실시계획 수립, 2031년 사업 완료를 목표로 추진 중이다.