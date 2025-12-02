뉴스, 스포츠, 엔터 등 다양한 콘텐츠 제공 K-콘텐츠 전문 채널로 한류 문화 전파 기여 아랍 특성 고려 오른쪽서 왼쪽으로 읽도록 설계

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 이달부터 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스 ‘LG채널’을 중동 지역에 론칭한다고 2일 밝혔다. 이와 함께 대만에도 진출하며 서비스 대상 국가를 총 36개국으로 늘린다.

LG채널은 아랍에미리트(UAE)에서 현지 뉴스와 라이프스타일 콘텐츠를 제공하는 ‘러빙 두바이(Lovin Dubai)’, 아랍권 스트리밍 서비스 ‘와치 잇(WATCH IT)’ 등 중동 채널은 물론 블룸버그 텔레비전∙유로뉴스 등 글로벌 뉴스·스포츠·엔터테인먼트·영화·키즈·다큐멘터리 콘텐츠를 제공한다.

K-콘텐츠에 대한 관심이 높은 중동 지역의 분위기를 반영해 한국 스포츠와 음악, 예능 등을 전문으로 다루는 K-베이스볼 TV∙아리랑 TV∙@K-뮤직∙K-ASMR 등도 방영한다.

오른쪽에서 왼쪽으로 글자를 읽는 아랍어권 시청자를 위해 인터페이스도 새롭게 설계하는 등 각 국가의 문화, 언어, 시청 습관에 맞춘 지역별 특화 서비스를 제공한다.

대만에서도 현지 인기 OTT 플랫폼 오피(ofiii)와 파트너십을 맺고 대표 지상파 채널인 CTV와 CTS, 실시간 경제뉴스 SET 아이뉴스, 인기 영화를 제공하는 LTV, 대만의 장수 예능 프로그램 천재충충충(天才衝衝衝), 어린이 만화 LTV 카툰(LTV Cartoons) 등 다양한 콘텐츠를 서비스한다.

KLPGA, @K-뮤직 등 스포츠 및 음악 전문채널과 한국 인기 드라마 ‘굿파트너(好搭檔)’ 전용 채널 등 K-콘텐츠 라인업도 선보인다.

2015년 출범한 LG채널은 LG전자 독자 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS)의 간판 콘텐츠 서비스다. 총 4000개 이상의 채널을 제공 중이며 webOS를 탑재한 TV는 전 세계 2억6000만대를 넘어섰다.

조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장 전무는 “지역 맞춤형 다채로운 콘텐츠와 서비스로 LG채널의 경쟁력을 지속적으로 강화하면서 전 세계 어디에서도 즐길 수 있도록 서비스를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.