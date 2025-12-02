“겨울철 노로바이러스 주의하세요”

5년간 환자 86% 겨울철 발생

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 겨울철 증가하는 노로바이러스 식중독을 예방하기 위해 시민들에게 철저한 위생관리와 예방수칙 준수를 당부했다.

노로바이러스는 구토, 설사, 복통 등 급성 위장염을 일으키는 바이러스로 전염성이 매우 강하며, 낮은 온도에도 생존해 겨울철 발생이 많다.

광주시가 최근 5년간(2020년~2024년) 광주지역 노로바이러스 식중독 발생 현황을 분석한 결과, 전체 환자 112명 중 96명이 겨울철(12~2월)에 발생해 전체의 86%를 차지한 것으로 나타났다.

장소별로는 음식점에서 발생한 건수가 4건(환자 8명)으로 가장 많았으나, 전체환자의 93%는 어린이집·유치원·학교 등 집단급식소에서 동시 발생했다.

노로바이러스 식중독은 오염된 음식물이나 물(지하수)을 섭취하거나 환자의 분변·구토물·침·오염된 손 등을 접촉할 때 감염된다. 특히 생굴 등 익히지 않은 어패류와 채소류가 주요 원인 식품으로 지목된다.

광주시는 겨울철 노로바이러스 감염을 막기 위해 ▷비누로 흐르는 물에 30초 이상 손 씻기 ▷어패류는 중심 온도 85℃에서 1분 이상 익히기 ▷채소류는 깨끗이 세척하기 ▷물은 반드시 끓여서 마시기 ▷칼·도마는 육류, 생선, 채소 등 식재료에 따라 구분해 사용하기 ▷조리 기구 철저히 소독하기 ▷구토, 설사 등의 노로바이러스 감염 의심 증상이 있는 사람은 조리에 참여하지 않기 등 예방 실천을 강조했다.