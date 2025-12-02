국내 최초 카카오 유니버스 추종 ETF

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK자산운용은 국내 최대 플랫폼 네트워크를 보유한 카카오 그룹주에 투자하는 ‘BNK 카카오그룹포커스 ETF’를 출시한다고 2일 밝혔다.

‘BNK 카카오그룹포커스 ETF’는 카카오 그룹에 소속된 상장사 및 카카오가 영위하는 핵심 사업과 연계된 종목들로 구성된다. 카카오, 카카오페이, 카카오뱅크 등 상위 3개 종목을 비롯해 카카오 그룹과 연관된 종목들도 포함해 운용할 예정이다.

카카오 그룹은 카카오톡 기반의 방대한 네트워크를 중심으로 금융, 엔터테인먼트, 모빌리티 등 다양한 사업 모델을 전개하며 안정적인 수익성과 성장성을 확보해 왔다. 최근에는 오픈 AI사의 기술을 자사 서비스 전반에 접목하고 여타 유수 기업들과 전략적 제휴를 추진하는 등 장기적 관점의 플랫폼 혁신에도 속도를 내고 있다.

또한 카카오는 그동안 제기되어 온 ‘문어발식 경영’ 논란을 불식시키기 위해 내실 강화 전략을 본격화하고 있다.

정신아 카카오 대표는 지난달 주주서한을 통해 내실 경영을 위한 거버넌스 효율화와 계열사 축소 의지를 밝힌 바 있다. 실제로 그는 2024년 3월 취임 당시 132개였던 계열사를 99개로 줄이며, 핵심 사업 중심으로 그룹을 재편하고 있다.

카카오의 올해 3분기 실적은 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했으며, 영업이익은 전년 동기대비 59% 증가한 2080억원을 기록했다.

BNK자산운용 ETF팀 박진걸 팀장은 “카카오 그룹의 견조한 현재와 미래 성장 가능성에 대한 신뢰를 바탕으로 본 상품을 기획했다”며 “최근 오픈 AI와의 전략적 제휴 및 ‘디지털자산기본법’등 스테이블 코인 관련 법적 틀이 마련되는 흐름은 해당 ETF의 중장기 성과에 긍정적으로 작용할 수 있다”고 말했다.