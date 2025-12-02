국회 과방위 현안질의…“한국 법인 책임”

[헤럴드경제=정석준 기자] 박대준 쿠팡 대표는 2일 “퇴직 직원들은 회사 시스템에 접근할 수 없다”며 “아직까지 2차피해는 없다”고 말했다.

박 대표는 이날 국회 과학기술정보방송통신위 현안 질의에서 ‘보안 규정이 어떻게 되어 있느냐’는 박정훈 국민의힘 의원 질의에 “그런 부분들이 수사 과정에서 정확히 밝혀져야 한다”며 이같이 밝혔다.

박 대표는 “여러 우려점에 대해서 죄송하다는 말씀을 드리고 관련 피해가 없도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

‘쿠팡이 고객에게 고객 정보 유출 사실을 알리며 ‘노출’이라는 표현을 사용했다‘는 이훈기 더불어민주당 의원의 지적에 대해서는 “어떤 책임을 모면하고자 하는 그런 의미는 아니었다”며 “다른 의도는 없었다”고 해명했다.

또한, 그는 ‘김범수 쿠팡 의장이 직접 사과할 의향은 없냐’는 질문에는 “지금 한국 법인에서 벌어진 일이고 제 책임하에 있기 때문에 제가 다시 한번 사과 말씀을 드린다”고 답했다.

이어 “제가 현재 이 사건에 대해 전체 책임을 지고 있고 제가 한국 법인의 대표로서 끝까지 책임을 지고 사태가 수습될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.