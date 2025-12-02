유엔 사무총장에 서한 보내 여론전…日 “中주장 인정 못해”

[헤럴드경제=서지연 기자] 일본 총리 다카이치 사나에가 “대만 유사시 일본이 집단자위권을 행사할 수 있다”고 밝힌 발언을 둘러싸고 중국과 일본의 갈등이 유엔 무대까지 번졌다. 중국은 “발언을 철회하지 않으면 모든 결과는 일본의 책임”이라며 강력 대응에 나섰고, 일본은 “중국 주장은 인정할 수 없다”고 맞서며 긴장이 고조되고 있다.

2일(현지시간) 중국 관영 CCTV 등에 따르면 푸충 유엔 주재 중국대표부 대사는 전날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 서한을 보내 다카이치 총리 발언 철회를 공식 요구했다. 푸 대사는 “일본이 안정적인 중·일 관계를 원한다면 즉각 철회하고 중국에 대한 약속을 행동으로 보여야 한다”며 “그렇지 않으면 모든 결과는 일본의 책임”이라고 경고했다. 해당 서한은 유엔 총회 정식 문건으로 전 회원국에 회람된다.

푸 대사는 지난달 21일에도 “일본이 대만 문제에 군사 개입할 야심을 드러냈다”며 “중국의 핵심 이익에 대한 공개 도전이자 무력 위협”이라고 비판한 바 있다. 주일 중국대사관은 제2차 세계대전 패전국에 군사행동을 제한하는 유엔 ‘적국 조항’까지 언급하며 일본을 압박했다.

이에 일본도 즉각 반박에 나섰다. 야마자키 가즈유키 유엔 주재 일본대사는 별도 서한을 통해 “중국의 일방적 현상 변경 시도를 지적한다”며 “대만 문제는 대화를 통해 평화적으로 해결돼야 한다는 것이 일본의 일관된 입장”이라고 강조했다. 일본 정부 대변인 기하라 미노루 관방장관도 “중국 주장처럼 일본의 입장이 바뀐 적은 없다”며 “결코 인정할 수 없다”고 밝혔다.

논란은 지난달 7일 다카이치 총리가 일본 국회에서 “대만 유사시는 일본의 ‘존립 위기 사태’에 해당할 수 있고, 그 경우 일본이 집단자위권을 행사할 수 있다”고 발언하면서 촉발됐다. 이는 대만이 공격받을 경우 일본이 사실상 군사 개입할 수 있음을 시사한 첫 공개 언급으로 평가돼 중국이 강하게 반발했다.

이후 중국은 경제 조치 가능성을 시사하고 군사 대비 태세를 강조하는 등 압박을 강화했고, 다카이치 총리는 지난달 26일에도 “대만의 법적 지위를 인정할 수 없다”고 발언을 이어가며 갈등은 더욱 격화됐다. 중국 외교부는 “일본이 근본적인 시비에서 도망가려 해선 안 된다”고 재차 비판했다.

중국은 일본의 군사적 역할 확대가 전후 국제질서를 훼손할 수 있다고 경고하며, 대만 문제를 향한 일본의 태도 변화를 극도로 경계하고 있다. 일본은 반대로 중국의 과도한 압박이 역내 긴장을 높이고 있다며 대화를 통한 문제 해결을 촉구하는 입장을 보이고 있다.

대만 해협을 둘러싼 중·일 간 공방이 유엔 문건으로 공식 확산되면서, 향후 중·일 관계뿐 아니라 역내 안보 구도에도 영향을 미칠 수 있는 외교 갈등으로 번질 가능성이 커지고 있다.