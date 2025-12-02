만기·중도·휴면보험금 사전 신청 계좌로 자동 지급

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명이 숨은보험금 지급 활성화를 위한 이벤트를 진행한다고 2일밝혔다. 고객들에게 숨은보험금에 대해 알리고, 보다 빠르게 받을 수 있도록 돕는다.

숨은보험금은 보험계약에 따라 보험금 지급 사유가 발생해 지급금액이 확정됐으나, 청구하지 않아 지급되지 않은 보험금이다. 숨은보험금의 종류로는 ▷만기보험금 ▷중도보험금 ▷휴면보험금이 있다. 주로 보험금 발생 사실을 모르거나, 적립이자율을 정확히 모르고 찾아가지 않아 발생한다.

한화생명이 1일 선보인 ‘자동송금 간편 신청 서비스’를 이용하면 숨은보험금을 간편하게 확인하고 자동으로 송금받을 수 있다. 이 서비스는 숨은보험금을 보유한 고객이 사전에 신청한 계좌로 만기보험금, 분할보험금, 생존연금 등의 숨은보험금을 자동으로 송금해 주는 서비스다.

숨은보험금 지급 활성화를 위해 스타벅스 커피 쿠폰 지급 이벤트도 진행한다. 숨은보험금을 보유한 고객이 한화생명 애플리케이션 이벤트 배너 클릭을 통해 자동송금 간편 신청 서비스에 접속한 후 자동 송금을 신청하면 선착순 500명에게 쿠폰을 지급한다.

또한 금융위원회와 생명보험협회에서 운영하는 ‘내보험찾아줌’과 서민금융진흥원에서 운영하는 ‘휴면예금찾아줌’ 사이트에서도 숨은보험금과 휴면보험금을 조회하고 청구할 수 있다.

김락규 한화생명 보험서비스팀장은 “자동송금 간편 신청 서비스는 고객들이 보다 쉽고 편리하게 숨은보험금을 받을 수 있도록 돕는 서비스”라며 “앞으로도 소비자의 권익 보호와 재정적 혜택 확대를 위해 다양한 서비스 개선과 안내 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.