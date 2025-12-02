뉴 MAN TGS 캡섀시 기반 소방차 출고 소방차에 최적화된 특장 호환성·성능 갖춰

[헤럴드경제=서재근 기자] 독일 프리미엄 상용차 브랜드 만트럭버스 그룹의 한국법인 만트럭버스코리아(이하 만트럭)가 특장 전문 기업 신정개발특장과 협업해 뉴 MAN TGS 6x4 캡섀시 기반의 대형물탱크 소방차를 울산광역시소방본부에 출고했다고 2일 밝혔다.

이번 출고는 울산 지역에서 MAN 소방차가 두 번째 공급된 사례로, 울산소방본부가 기존 MAN TGX 8x4 모델의 내구성과 안정성에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 뉴 MAN TG 시리즈를 다시 선택한 결과다.

만트럭버스코리아와 신정개발특장은 지난 21일 울산북부소방서에서 소방차 출고 기념식을 진행했다. 출고 기념식에는 김보영 만트럭버스코리아 부사장, 임헌형 만트럭버스코리아 차장, 이재우 신정개발특장 상무, 울산소방서 담당자 등 주요 관계자들이 참석했다.

출고된 차량은 뉴 MAN TGS 6x4 모델로, 대용량 물탱크차에 적합한 높은 적재중량과 강력한 파워트레인을 갖췄다. 1만2000ℓ급 물탱크를 탑재하고 분당 6000ℓ의 물을 방수할 수 있는 고성능 펌프 시스템을 장착해, 산업단지나 대형 화재 현장 등 장시간 화재 진압에서도 지속적인 방수가 가능하다. 최고 출력 480마력의 엔진 성능은 험준한 지형에서 신속하고 안정적인 진입을 돕는다.

뉴 MAN 대형 캡섀시는 엔진 사양, 캡 크기, 마력 및 축간거리에 따라 총 6종 10개의 모델로 구성해 다양한 특장 목적에 맞게 선택할 수 있다. 특히 소방차와 같은 특수목적 차량은 최적화된 특장 설계가 필수적이기 때문에, 만트럭은 특장 제작사를 위한 전용 섀시를 새롭게 개발했다. 축간거리 최적화와 특장용 전기배선 박스, 추가 인터페이스를 기본으로 제공해 트럭 섀시를 분해하지 않고도 장비를 설치할 수 있다.

또한, 강력한 엔진을 기반으로 펌프·압축기·발전기 등 외부 장비와 연동 가능한 PTO(Power Take-Off) 솔루션도 지원해 고객 맞춤형 특장 개조를 손쉽게 구현할 수 있다. 뉴 MAN TGS에는 MAN TipMatic 12단 자동변속기가 탑재돼 정숙한 주행과 함께 스마트시프팅 기능을 통해 지형과 하중에 맞는 최적의 변속을 제공한다.

정봉채 신정개발특장 대표는 “만트럭의 캡섀시는 높은 적재중량, 강력한 엔진과 내구성, 그리고 뛰어난 특장 호환성으로 소방차와 같은 특수목적 차량 제작에 최적화된 모델”이라며 “이번 울산소방본부 프로젝트를 통해 국내 특장 제작 수준을 한층 끌어올릴 수 있었다”고 전했다.

피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 “뉴 MAN TG 캡섀시는 독일 현지에서도 공공안전 분야의 표준으로 사용될 만큼 높은 신뢰성을 인정받고 있다”며 “앞으로도 만트럭버스코리아는 국내 특장 제작사와의 긴밀한 협력을 통해 특수목적 차량 시장의 품질 수준을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.