[헤럴드경제=구본혁 기자] 지난 27일 4차 발사에 성공한 한국형발사체 ‘누리호’에 탑재된 12기의 부탑재위성(큐브위성) 중 9기가 교신에 성공했다.

2일 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 지금까지 9기가 교신에 성공, 위성상태가 확인됐다.

발사 당일인 27일 최초 교신에 성공한 위성은 5기다. INHA-RoSAT(인하대학교)은 11월 27일 2시경, 최초 교신에 성공하고 현재 위성의 기능들을 확인하고 있다.

JACK-003, JACK-004(코스모웍스)는 11월 27일 2시경, 최초 교신과 양방향 교신에 성공하여 현재 위성의 기능들을 확인하고 있다.

ETRISat(한국전자통신연구원)은 27일 2시 40분경, 최초 교신과 양방향 교신에 성공하고 태양광 안테나 전개 등을 통해 위성이 정상상태임을 확인했다.

K-HERO(KAIST)는 27일 4시, 최초 교신에 성공하고 현재 추가 기능을 확인하고 있다.

발사 다음날인 28일 최초 교신에 성공한 위성은 3기다.

SPIRONE(세종대학교)과 COSMIC(우주로테크)은 28일 1시 30분경, 최초 교신에 성공하고 현재 추가 기능들을 점검하고 있다.

세종4호(한컴인스페이스)는 28일 23시 40분경, 최초 교신과 양방향 교신에 성공하여 현재 위성 상태를 점검하고 있다.

29일에는 SNUGLITE-Ⅲ(서울대학교)가 최초 교신과 양방향 교신에 성공했다.

현재까지 최초 교신을 수행하지 못한 위성은 EEE Tester-1(항우연), PERSAT(쿼터니언), BEE-1000(스페이스린텍) 등 3기로, 해당 위성들은 미국연합우주작전센터의 정확한 궤도 정보를 이용하여 지속적으로 교신을 시도할 예정이다.

부탑재위성들은 초기 교신을 통해 생존 여부와 기본적인 건전성을 점검하고, 지속적인 교신을 통해 모든 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하는 초기 운용 단계를 거친 후 본격적인 임무를 시작할 예정이다.

박재성 우주항공청 우주수송부문장은 “큐브위성은 실패와 성공을 거듭하며 빠르게 발전하는 우주 기술의 최전선”이라며 “앞으로도 민간의 창의적인 아이디어가 우주에 도달할 수 있도록 다양하고 안정적인 수송 기회를 제공하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.