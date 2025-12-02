넷플릭스 ‘흑백요리사 2’ 백수저 라인업 공개 새로운 룰과 미스터리 2인의 등장…궁금증↑

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 흑백요리사 2)이 ‘백수저’ 라인업을 공개했다. 새로운 룰과 함께 미스터리 2인의 등판도 예고, 내달 전세계 공개를 앞두고 분위기를 한껏 끌어올리는 모양새다.

2일 공개된 ‘흑백요리사 2’ 백수저 포스터에는 경연에 집중하고 있는 백셰프들의 모습이 담겼다. 미쉐린 2스타 이준부터 한식과 양식 각각 미쉐린 1스타를 거머쥔 손종원, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식 대가 후덕죽, 47년차 프렌치 대가 박효남, 대한민국 대표 스타 셰프 정호영·샘킴·레이먼킴, ‘마스터셰프 코리아 시즌4’ 심사위원 송훈, 그리고 ‘한식대첩 시즌3’ 우승자 임성근 등이 백셰프로 출전한다.

함께 공개된 메인 예고편은 흑과 백으로 선명하게 나뉜 메인 키친 안에서 흑셰프들이 보여주는 열띤 각오는 더욱 치열해진 요리 계급 전쟁을 예고한다. 더불어 “이번 시즌 새로운 룰이 있습니다”라는 깜짝 예고 속에 “나야 재도전”이라는 말과 함께 등장한 ‘미스터리 2인’의 모습도 시즌 2에 대한 기대감을 키운다.

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2​’는 오는 16일 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.