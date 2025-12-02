중예산 영화 지원 예산 올해 대비 2배 증액 지원 범위·기준도 확대…생태계 복원 방점

[헤럴드경제=손미정 기자] 내년도 ‘중예산 한국영화 제작지원 사업’이 본격화한다. 예산은 올해 대비 2배가 늘었다. 한국영화 시장이 코로나 팬데믹 이후 좀처럼 회복세를 보이지 못하고 있는 가운데, 제작 시장 활성화를 통해 산업 복원을 도모하겠다는 계획이다.

2일 영화진흥위원회(위원장 한상준, 이하 영진위)에 따르면 오는 5일 오후 2시부터 서울경제진흥원(SBA) SBA홀에서 ‘2026년 중예산 한국영화 제작지원 사업설명회’가 진행된다. 행사는 영진위 공식 유튜브를 통한 생중계로도 참여 가능하다.

중예산 한국영화 제작지원 사업은 영화시장 침체 장기화에 대한 우려를 해소하고, 흥행 양극화로 인해 위축된 영화 투자 및 제작 환경 개선하기 위해 지난해 2025년 첫 시행된 사업이다. 한국영화 산업의 중추 역할을 담당하는 중예산 규모 영화의 신작 제작을 촉진해 민간 투자 활성화를 적극 유도하고 영화산업 선순환 구조의 복원과 수익성 개선 도모를 목적으로 한다.

올해는 예산 및 지원 대상 확대 등 지원이 강화됐다. 지원예산은 전년 100억원에서 200억원으로 늘엇다. 또한 지원대상은 2025년 순제작비 ‘20억원 이상 80억원 미만’에서 ‘20억원 이상 100억원 미만’으로 확대했다.

편당 지원금액은 기존 ‘순제작비의 30% 혹은 15억원 중 더 낮은 금액 범위 내’에서 내년 ‘순제작비의 40% 혹은 25억원 중 더 낮은 금액 범위 내’로 변경됐다.

신인감독과 국제공동제작을 위한 쿼터도 신설됐다. 총 지원편수의 30% 이상 범위에서 신인감독 쿼터를, 침체된 내수시장 활로 모색을 위해 최종 지원편수의 20% 범위 이내에서 국제공동제작영화 쿼터를 배정했다.

더불어 사업 선정 시, 지원 약정체결 후 ‘3개월’ 이내에 메인 투자배급계약 체결 또는 이에 준하는 총제작비에 대한 개별 조달(투자 및 배급) 계약 체결을 의무화하던 것을 ‘4개월’로 기간을 늘렸다. 해당 기간 내에 메인투자계약이 불발될 경우라도, 이후 3개월 동안 지원예비작과 동등한 조건하에 메인투자계약을 우선 체결하는 작품에 대해 부속합의 약정을 체결할 수 있도록 개선했다.

사업 신청접수는 오는 12일부터 29일 오후 4시까지 영진위 홈페이지를 통해 진행한다.

영진위 측은 “이 사업을 통해 참신하고 차별화된 기획과 스토리를 바탕으로 예술성과 상업성을 겸비한 중예산 한국영화 신규 프로젝트를 적극 발굴할 계획”이라고 밝혔다.