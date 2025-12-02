구동모터 출력 높이는 PEEK 필름 개발 ‘맥신’ 전자파 차단 흡수재 선제 도입 AI로 디지털 재료개발 프로세스 구현

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스는 신소재 분야의 연구개발 성과를 2일 공개했다. 전기차 구동모터의 출력을 향상시키는 신소재필름, 목재를 가공해 플라스틱을 대체하는 친환경 소재 등 제품 경쟁력 강화에 기반이 되는 원천 기술이다.

현대모비스의 신소재 연구개발은 ▷핵심부품 경쟁력에 기여하는 혁신소재 ▷지속가능한 친환경 소재 ▷인공지능을 활용한 디지털 재료개발 프로세스 구현이라는 ‘3축’을 중심으로 진행되고 있다.

현대모비스는 고성능·고효율의 신소재를 적용해 상품 경쟁력을 높이는 한편, 글로벌 환경 규제에 대한 선제적인 대응도 가능할 것으로 기대하고 있다. 유럽 등 선진시장 고객사들은 재생소재 사용 비중과 이에 따른 온실가스 감축 효과를 부품사 선정의 주요 지표로 활용하기 때문이다.

우선 현대모비스는 전기차 구동모터의 출력을 높일 수 있는 ‘폴리에테르에테르케톤(PEEK)’ 필름 개발에 성공했다. 혁신소재로 불리는 이 필름은 전기모터 내부에 촘촘히 감은 구리선(코일)을 감싸 비정상적인 전류의 흐름이나 발열을 차단하는 기능을 수행한다.

그동안 아라미드로 불리는 합성섬유를 사용했지만, 신소재를 적용하면 코일의 점적률과 열효율이 개선돼 모터의 출력이 향상된다. 이 필름은 기존 소재보다 표면이 균질해 코일 삽입 과정에서 마찰이 줄어 공정 효율이 개선된다. 현대모비스는 180도 이상의 고열에도 견딜 수 있도록 내구성을 확보했다.

현대모비스는 신소재 ‘맥신’을 적용한 전자파 차단 흡수재 개발에서도 성과를 거두고 있다. 맥신은 전기전도성이 높은 나노물질로 꿈의 신소재로 불린다. 현대모비스는 전장부품의 고주파·고집적화·고전력화 트렌드에 따라 미래 유망 소재인 맥신을 자동차부품에 선제적으로 도입한다는 방침이다.

지속가능한 친환경 소재 개발도 공을 들이고 있다. 주요 국가들이 친환경 소재 사용을 법제화함에 따라 이를 선제적으로 대응하고 있다.

현대모비스는 목재를 가공한 바이오 소재 ‘리그노셀룰로스’를 업계 최초로 적용할 방침이다. 목재를 분쇄해 물리화학적 처리를 거쳐 특정 성분만 추출하는 방식이다. 이후 다른 재료와 혼합해 범퍼커버와 같은 플라스틱 부품이나 고무제품을 만들 수 있다. 국내에서는 흔한 소나무를 사용한다.

현대모비스는 리그노셀룰로스를 개발하며 제품 경량화를 실현하고, 총 8건의 특허를 출원하기도 했다. 국제 산림관리기구의 인증을 거친 목재만 활용하며, 플라스틱 사용 저감에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

현대모비스는 기능성 신소재 개발에 인공지능 활용을 확대하고 있다. 인공지능이 어느 지점에 어떤 압력으로 눌리는지 예측 분석하는 기술을 통해 전기가 통하는 고무를 활용한 기능성 신소재를 개발하고 있다. 향후 충돌사고를 대비한 에어백의 충격 감지 센서나 차량 내부의 탑승객 감지시스템, 각종 조작계 버튼 등의 용도로 발전시킨다는 방침이다.

이 밖에도 장기간 외부 환경에 노출되는 부품의 부식이나 노화를 예측하고, 복잡한 고분자 물질의 특성을 탐색하는 재료 연구 분야에 인공지능을 적극 도입해 신소재 개발에 앞장서고 있다.