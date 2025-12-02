서초구, 겨울밤 밝히는 ‘서리풀트리’ 본격 운영...양재역, 교대역, 강남역 등 지역 내 유동인구 많은 10곳 서리풀 트리로 변신해 내년 1월 말까지 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “서리풀트리가 희망의 불빛이 되어 주민들에게 따뜻함과 행복함을 선사하길 바랍니다”

전성수 서울 서초구청장은 겨울철 조명을 활용하여 따뜻하고 안전한 거리환경 조성을 위해 유동인구가 많은 지점 10곳에 ‘서리풀트리’를 설치, 12월 1일부터 내년 1월 말까지 운영에 들어간다며 이같이 밝혔다.

‘서리풀트리’는 무더운 여름철 횡단보도 신호를 기다리는 주민들에게 시원한 그늘을 제공하는 서초구의 ‘서리풀원두막’을 겨울버전으로 재탄생시킨 시설이다.

올해 구는 ▲양재역 ▲교대역 ▲강남역 ▲예술의전당 ▲신사역 ▲반포사거리 ▲이수교차로 ▲함지박사거리 ▲사당역 ▲염곡사거리 등 지역 내 유동인구가 많은 10곳에 트리를 설치·운영할 예정이다.

높이 3.5m, 바닥면적 2㎡ 규모로 제작된 서리풀트리는 LED 전구를 활용해 5가지 색상 패턴이 변화하며 다채로운 빛의 향연을 펼쳐 삭막한 겨울 밤거리에 아름다운 공간을 선사할 예정이다. 설치된 트리는 일몰 시 자동 점등되며 특히 야간에 주민들이 횡단보도에서 잠시 머무는 동안 따뜻한 분위기와 편안함을 줄 수 있도록 운영된다.

구는 서리풀트리를 2017년부터 매년 색다른 디자인으로 꾸며져 겨울밤에 따뜻한 온기와 희망의 메시지를 전달해 온 바 있다. 행정안전부의 ‘그늘막 설치·관리 지침’ 사례에도 대표적인 문화경관 시설 활용 방안으로 소개된 바 있다.

올해로 10주년을 맞은 ‘서리풀원두막’은 2015년 전국 최초로 선보인 파라솔 형태의 그늘막으로, 2017년 영국의 비영리 환경단체가 주관하는 국제 환경상인 그린애플어워즈를 수상하며 세계적으로도 우수성을 인정받아 전국으로 확산된 대표적인 폭염저감시설이며, 행정안전부로부터 서울지역 유일 정부혁신 ‘최초’, ‘최고’ 2개 부문에 인증을 받은 바 있다. 동절기 동안 서리풀트리가 설치된 10곳을 제외한 서리풀원두막 282개는 보호덮개를 씌워 안전하게 보관될 예정이다.

전성수 서초구청장은 “서리풀트리가 겨울 밤거리를 아름답게 밝혀 주민들에게 희망의 불빛이 되길 바란다”고 전했다.