[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 이철우 지사가 국회를 방문해 송언석·김병기 원내대표와 박형수·이소영 예결위 간사 등 여야 주요 인사들을 만나 2026년도 국가투자예산 확보를 위한 막바지 총력 대응에 나섰다고 1일 밝혔다.

이 지사의 이번 국회 방문은 최근 성공적으로 마무리된 에이펙(APEC) 정상회의의 성과를 지역 발전으로 이어가기 위한 후속 행보로, 국회 예산심의가 막바지에 접어든 중요한 단계에서 경상북도의 핵심 현안사업 예산을 최대한 반영하기 위한 행보다.

이날 이 지사는 경주 APEC 정상회의 성과를 지역 발전으로 이어가기 위한 APEC 기념관·세계경주포럼 등 포스트 APEC 사업과 산불 피해 복구 및 피해지역 재창조 사업 등을 설명하고 예산 지원을 건의했다.

또 영일만 횡단 구간 고속도로와 최근 예비타당성 조사에 통과된 구미∼군위 고속도로 건설 등 지역 핵심 교통망 확충에 관심을 부탁했다.

경북도는 이번 국회 방문을 계기로 정부·국회·관계부처 간 협력체계를 한층 강화하고 주요 현안사업의 예산 반영 여부를 실시간으로 점검하는 등 국가투자예산 확보에 총력을 기울일 방침이다.

이철우 경북지사는 “APEC 개최로 경북이 세계의 주목을 받았고 이제는 그 성과를 도민이 체감할 수 있는 실질적 변화로 이어가야 할 때”라며 “국회 예산심의 마지막 순간까지 정치권과 긴밀히 협력해 경북의 미래를 위한 사업들을 최우선으로 챙기고 반드시 실현해 나가겠다”고 말했다.