기준금리 인상 관측 확산 금리·엔화값 상승…주가 하락

[헤럴드경제=정호원 기자] 일본 중앙은행이 이번달 기준금리를 인상할 것이라는 관측이 확산되고 있는 가운데, 우에다 가즈오 일본은행 총재가 “인상 여부에 대해 적절히 판단하고자 한다”고 말해 인상 가능에 무게를 더했다.

1일 니혼게이자이신문(닛케이)과 NHK 등 현지언론에 따르면 우에다 총재는 이날 아이치현 나고야시에서 열린 강연에서 이같이 언급했다. 현재 일본 기업의 임금 인상 움직임은 순조롭지만 금리 결정을 위한 정보 수집을 지속하겠다는 의향도 나타냈다.

일본은행은 오는 18∼19일 금융정책결정회의를 개최해 기준금리를 결정한다. 0.5%인 기준금리를 0.75%로 0.25%포인트(P) 인상할 것으로 예상된다.

우에다 총재는 기준금리를 인상해도 물가 변동을 반영한 실질금리는 낮은 상태에 머물 것으로 보고 “정책금리를 올린다고 해도 완화적 금융환경의 조정이며 경기에 브레이크를 거는 것은 아니다”라고 설명했다. 적절한 금리 인상이 경제 성장으로 이어질 것이라는 점을 강조하며 “너무 늦지도, 너무 빠르지도 않게 완화 정도를 적절하게 조율할 것”이라고 했다.

엔화 약세 동향에 대해서는 “물가 상승, 하락 양쪽의 요인이 된다”면서도 “엔화 약세가 오랫동안 이어지면 수입 물가가 올라 소비자물가가 상승할 수 있다”고 지적했다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책에 대해서는 “영향이 그다지 현저하지는 않다”며 “일본에서도 기업 수익에 미치는 영향이 한정적이라는 견해가 늘어나는 등 불투명감이 차츰 옅어지고 있다”고 말했다.

지지통신은 “일본은행 간부가 조기 정책 변경을 시사하는 메시지를 발신하면서 일본은행이 12월에 금리 인상에 나설 것이라는 관측이 강해지고 있다”며 “다카이치 사나에 총리는 적극 재정을 지향하고 있어서 연내 금리 인상을 용인할지가 초점”이라고 분석했다. 이어 “정부 압력에 굴하는 형태로 일본은행이 금리 인상을 주저하면 시장에서 엔화 약세가 가속할 우려가 있다”고 덧붙였다.

우에다 총재는 강연후 별도로 연 기자회견에서도 완화적인 금융 상태가 과도하게 길어지면 “미국이나 유럽처럼 높은 인플레이션이 된다”고 지적하고서 적절한 시기의 금리 인상 필요성을 시사했다.

일본은행은 지난 1월 하순 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 ‘0.25% 정도’에서 ‘0.5% 정도’로 인상했고, 이후 6회 연속 금리를 동결했다. 이날 우에다 총리의 발언으로 기준금리가 인상될 것이라는 관측이 확산하면서 금리와 엔화 가격이 상승하고 주가는 하락하는 흐름이 나타났다.

이날 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)는 전 거래일보다 1.89% 하락한 4만9303으로 마감했다. 도쿄 채권시장에서는 장기금리 지표인 10년물 국채 수익률이 한때 1.875%까지 올라 2008년 6월 이후 약 17년 반만의 최고 수준을 기록했다.

엔/달러 환율은 이날 오후 3시 36분 현재 직전 거래일 대비 0.42% 하락한 155.6엔대에서 형성됐다.

닛케이는 “우에다 총재의 발언이 금융시장에서는 이달 기준금리 인상을 의식한 것으로 받아들여져 금리 상승과 엔고, 주가 하락이 함께 진행됐다”고 전했다.