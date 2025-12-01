간사이국제공항, 주당 연결항공편 525편→348편

[헤럴드경제=정호원 기자] 중국 정부의 일본 여행 자제령에 간사이국제공항과 중국을 오가는 연결 항공편이 34%가량 줄어들 것으로 보인다.

현지 언론에 따르면 간사이에어포트의 야마야 요시유키 사장은 1일 결산 설명회에서 “간사이공항과 중국간 연결 항공편이 12월 둘째 주는 약 34% 감편됐다”고 말했다. 애초 일정은 주당 525편에서 348편으로 줄어들 것으로 보이며 내년 1분기도 평균 약 28%의 감편이 전망된다.

중국이 일본 여행 자제령을 내린 것은 지난 7일 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 개입 시사 발언을 한 데에 따른 갈등이 한 달 간 해결 조짐없이 이어진 데 따른 것으로 보인다.

일본 정부의 공식적인 갈등 완화 노력은 보이지 않지만 정치권 일부나 경제계에서는 비공식 경로를 통한 의사소통도 시도하는 것으로 보인다. 교도통신은 오부치 유코 자민당 전 선대위원장 등 중국과의 우호를 목적으로 활동하는 일본의 초당파 의원 연맹인 일중우호의원연맹 간부들이 이날 우장하오 주일 중국대사와 오찬을 겸한 면담 자리를 가졌다고 전했다.

일중우호의원 연맹 측은 연내 방중 의사를 11월 전후부터 타진해왔으며 류하이싱 중국공산당 대외연락부장(장관급)과 면담을 모색하고 있다. 다만 중국 측으로부터 명확한 대답은 듣지 못한 것으로 알려졌다.

쓰쓰이 요시노부 일본 경제단체연합회(게이단렌) 회장도 지난달 28일 우장하오 대사를 만나 내년 1월로 예정된 일본 경제대표단의 베이징 방문을 수용해줄 것을 요청했다고 교도통신은 전했다.