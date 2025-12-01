독감 확산, 진료 시작 5~6시간 전부터 대기

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시의 새벽 시간대(06~09시) 소아진료 공백이 심각하다는 지적과 함께, 이를 해소하기 위한 ‘새벽별어린이병원’ 도입 필요성이 제기됐다.

광주광역시의회 환경복지위원회 정다은 의원(더불어민주당·북구2)은 12월 1일 열린 복지환경국 2026년도 본예산 심사에서 “최근 독감 환자가 급증하면서 소아청소년과 진료가 어려워지고, 일부 아동병원에서는 진료 시작 전 새벽부터 부모들이 줄을 서는 ‘오픈런’ 현상까지 나타나고 있다”고 지적했다.

현재 광주시는 공공심야어린이병원과 달빛어린이병원을 운영하고 있으나 모두 24시에 진료가 종료돼 새벽 시간대에는 공공 진료체계가 부재한 상황이다.

독감 확산으로 소아청소년과 수요가 급증하면서 진료 시작 5~6시간 전부터 보호자가 병원에 대기하는 등 접근성 문제가 심화되고 있다.

광주시 2026년도 본예산에는 공공심야어린이병원 10억 원, 달빛어린이병원 7억 8000만 원이 반영돼 각각 1개소 추가 지정계획이 포함된 것으로 확인됐다.

하지만 관내 10개 아동병원 중 4곳만이 조기진료(07:00~08:30)를 시행하고 있으며, 이는 병원 사정에 따라 언제든 중단될 수 있는 임의적 운영이다.

광주시가 10월 21일부터 11월 7일까지 실시한 공공심야어린이병원 이용자 만족도 조사에서는 전체 219명 중 95%가 ‘만족 이상’, 97%가 ‘계속 이용 의향’을 밝혔다. 주 이용 연령대가 1~6세로 집중되고 야간·휴일 이용 가능 여부와 접근성을 중요한 요소로 꼽은 점은 새벽 시간대에도 유사한 수요가 존재할 가능성을 시사한다.

정다은 의원은 “아이들이 많이 아픈 새벽 시간대의 진료 공백이 계속되고 있어 심야→새벽→주간으로 이어지는 24시간 소아진료체계 구축이 필요하다”며, “민간 병원의 자율운영에 의존하는 현 체계로는 지속 가능성이 부족한 만큼 새벽별어린이병원을 통해 공공성을 강화해야 한다”고 밝혔다.