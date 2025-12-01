국민의힘 광주시당, 지방선거 정책공약개발단 출범

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 광주시당(위원장 안태욱)은 1일 국민의힘 광주시당 회의실에서 ‘국민의힘 광주시당 2026전국동시지방선거 정책공약개발단’ 제1차 회의를 진행했다.

이번 정책공약개발단에는 안태욱 시당위원장과 조영탁 광주대 교수가 단장을 맡고, 임한필 전 여의도연구원 객원 연구원이 부단장, 오윤원 사무부처장이 간사를 맡아 실무를 담당한다.

김용임 광주시의원, 최대홍 국민의힘 반도체․AI첨단산업특별위원, 이지명 (사)한국창작오페라단장, 안서연 다온공감매칭연구소장, 김우성 국가수호국민연합 상임대표, 양태승 청년위원장, 이성준 전남대학생, 양종현 조선대학생이 전문위원으로 참가한다.

안태욱 시당위원장은 “2026전국동시지방선거는 이재명정부와 내로남불의 더불어민주당을 국민이 심판하는 중요한 선거이자 반드시 이겨야 하는 선거”라며 “ ‘민생우선, 대안정당’으로서 유권자에게 피부로 와닿을 수 있는 공약이 되도록 사전에 준비하고자 한다”고 말했다.

정책공약개발단은 매주 정치, 경제, 청년, 사회․복지, 문화예술 분과별로 소모임을 추진해서 세부적인 공약을 발굴할 예정이다.

내년 1월까지 2026전국동시지방선거 광주 정책 및 공약집을 준비하고, 국민의힘 중앙당과의 협의를 통해 광주지역 정책 및 공약을 발표할 예정이다.