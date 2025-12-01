국내 6만1008대 판매, 전년 대비 3.4%↓ 해외 28만8499대 판매, 전년 대비 2.2%↓

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 지난달 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 2.4% 감소한 총 34만9507대를 판매했다고 1일 밝혔다.

국내 시장에서는 전년 동월 대비 3.4% 감소한 6만1008대를 판매했다.

세단은 그랜저 6499대, 쏘나타 5897대, 아반떼 5459대 등 총 1만8099대를 팔았다.

RV(레저용 차랑)는 팰리세이드 5124대, 싼타페 3947대, 투싼 5384대, 코나 2743대, 캐스퍼 2292대 등 총 2만2643대 판매됐다.

포터는 4109대, 스타리아는 2500대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2113대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 3721대, GV80 3203대, GV70 3770대 등 총 1만1465대가 팔렸다.

해외 시장에서는 전년 동월보다 2.2% 감소한 28만 8499대를 판매했다.

현대차 관계자는 “현지 수요와 정책에 적합한 판매·생산 체계를 강화하겠다”며 “하이브리드 차량의 판매 볼륨을 유지하는 한편 경쟁력 있는 신차 출시를 통해 시장 점유율을 확대할 계획”이라고 밝혔다.