1일 ‘희망2026나눔캠페인’ 출범식 개최 62일간 진행, 108억 6000만원 모금 목표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 1일부터 내년 1월 31일까지 62일간 108억6000만원 모금을 목표로 ‘희망2026나눔캠페인’을 진행한다고 밝혔다.

‘희망2026나눔캠페인’은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 부산’이라는 슬로건 아래 진행되는 연말연시 이웃돕기 캠페인이다.

1일 오전 10시 송상현광장에서 부산사회복지공동모금회 주최로 ‘희망2026나눔캠페인’ 출범식이 열렸다. 출범식은 ▷개회 ▷축사 ▷출범선포 ▷디에스알(DSR)㈜ 기부금 전달식 ▷나눔명문기업 유공자 포상식 및 공동가입식 ▷온도탑 점등식 및 기념 촬영 순으로 진행됐다.

출범식에는 박형준 시장, 이대석 시의회 부의장, 김석준 시 교육감, 최진봉 시 구청장군수협의회장, 김영욱 부산진구청장, 양재생 부산상공회의소 회장, 이동훈 디에스알(DSR)㈜ 본부장 등 50여 명이 참석했다.

이번 캠페인으로 내년 1월 31일까지 송상현광장에서 우리 이웃에 대한 온정을 나타내는 상징물인 ‘사랑의 온도탑’이 운영된다. 1억860만원이 모일 때마다 1도씩 상승해, 108억6000만원이 모이면 나눔온도 100도를 달성한다. 모인 성금은 시역 내 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

시민들은 ▷부산사회복지공동모금회(☎051-790-1400) 문의 ▷행정복지센터 비치된 사랑의 열매 모금함 ▷방송사 모금 접수처 ▷자동 응답 시스템(ARS)(☎060-700-0077, 1회 3000원) 등을 통해 참여할 수 있다.

지난해 ‘희망2025나눔캠페인’에서는 141억7000만원이 모여 모금목표액 108억 6000만원 대비 달성률 130%를 기록했다. 이는 달성률 기준 전국 2위로 부산사회복지공동모금회 설립 이래 최대 실적이다.

박형준 시장은 이날 “지난해 우리시는 한파와 불경기, 불안정한 국내외 정세 속에서도 목표를 초과 달성하며 가장 뜨거운 겨울을 보냈다”며 “올해도 따뜻한 마음이 하나로 모여 사랑의 온도탑이 뜨겁게 달궈지도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.