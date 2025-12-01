세계거래소연맹 10월 기준 집계 KRX 시총 1년 새 51.69% 증가 WFE 평균시총 증가율에 4.36배↑ 美 나스닥 세계 1위, NYSE 꺾어

올해 국내 증시가 급성장하면서 세계 주요국 거래소 시가총액 순위가 16위에서 12위로 4계단 상승한 것으로 나타났다. 글로벌 자본 시장에서 한국거래소가 차지하는 시총 비중도 큰 폭으로 상승했다.

1일 세계거래소연맹(WFE)에 따르면 올해 10월 기준 집계한 WFE 회원 거래소들의 시총 합산액은 139조3534억달러(약 20경4780조원)로 전년(124조5819억달러·약 18경3073조원) 대비 11.86% 증가했다. WFE는 52개국에서 공적으로 규제되는 주식·선물·옵션거래소들의 연합체다.

코스피·코스닥 시장을 모두 더한 한국 증시의 올해 10월 기준 시총은 2조6887억달러(약 3951조447억원)로 1년 전 1조7725억달러(약 2604조6888억원)보다 51.69%나 급증했다. 이는 WFE 회원 거래소 전체 평균 증가 폭의 4.36배에 이르는 수치다.

지난 1년 사이 글로벌 자본 시장에서 한국 증시가 차지하는 비중도 큰 폭으로 늘었다. 지난해 10월 기록했던 1.42%에서 1.93%로 0.51%포인트나 상승했기 때문이다.

거래소별 시총 순위에서도 한국은 12위에 이름을 올렸다. 전년 동기(16위) 대비 4단계나 올라섰다. 사우디아라비아, 스위스, 북유럽 국가 및 발트3국, 호주 등의 거래소 4곳을 앞질렀다.

이제 한국거래소 시총은 독일 증권거래소를 운영하는 도이체 뵈르제(2조7554억달러·약 4049조603억원)를 667억달러 격차까지 따라붙었다.

글로벌 시총 1위 거래소의 자리는 ‘빅테크’ 등 주요 기술주의 강세에 힘입어 전년 대비 시총 규모가 32.05% 늘어난 37조2247억달러(약 5경4702조원)를 찍은 미국 ‘나스닥’이 차지했다. 2위 자리는 1년 전보다 시총이 8.76% 커진 32조3130억달러(약 4경7484조원)의 미국 ‘뉴욕증권거래소’가 차지했다.

한국거래소의 강세를 이끈 ‘선봉장’은 단연 ‘슈퍼 사이클(초호황기)’을 맞이한 반도체 섹터다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 내년도 코스피 영업이익 증가분(107조원)의 69%를 반도체 업종이 기여할 것이라고 내다봤다. 김동원 본부장은 “인공지능(AI) 데이터센터와 일반 서버 교체 수요가 함께 늘어나 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램 등 모든 메모리 제품 공급이 부족한 상황”이라며 “생산라인을 확장하려면 2~3년은 걸리기 때문에 2028년까지는 공급 부족이 이어질 전망”이라고 말했다.

한국 증시 저평가 현상이 여전하단 점도 추가 상승 가능성의 근거로 활용된다. 현재 코스피 주가순자산비율(PBR)은 1.4배 수준으로 일본(1.7배), 대만(3.8배), 아시아 평균(2.2배)은 물론 미국 포함 전 세계 증시 평균(3.5배)보다 낮다. 김재승 현대차증권 연구원은 “최근 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 11.6배로 과거 20년 평균인 10배를 웃돌고 있지만, 12배를 훌쩍 넘어섰던 2021년과 2023년 강세장보다는 여전히 낮다”고 설명했다.

자사주 소각 의무화를 핵심으로 한 3차 상법개정안이 국회에 상정됐고, 고배당기업에 대한 배당소득 분리과세 최고세율을 30%로 내리는 조세특례제한법이 지난달 30일 국회 기획재정위원회를 통과하는 등 정책 모멘텀이 이어질 것이란 점도 강세장을 뒷받침하는 요소다.

한편, 한국거래소는 1979년 9월 WFE 정회원으로 가입했으며, 현재 정은보 한국거래소 이사장이 WFE 이사회의 아시아·태평양 지역대표 이사 5명 중 한명으로 활동 중이다.

신동윤 기자