루벤스 1613년 작품 ‘십자가에 못 박힌 그리스도’ 400여년간 행방 묘연했는데, 한 화가 작업실서 발견 경매서 50억원 낙찰 “전성기 작품” 평가

[헤럴드경제=도현정 기자]바로크 시대를 대표하는 플랑드르 출신의 화가 페테르 파울 루벤스의 작품 ‘십자가에 못 박힌 그리스도’가 30일(현지시간) 프랑스의 한 경매에서 약 300만유로(약 50억원)에 낙찰됐다. 이 작품은 루벤스가 완성한 후 400여년간 행방을 알 길이 없었는데, 최근 한 화가의 작업실에서 후손들이 발견해 경매에 나오게 됐다.

일간 르파리지앵에 따르면 이날 오후 베르사유의 오스나 경매장에서 루벤스가 그린 ‘십자가에 못 박힌 그리스도’(105.5×72.5cm)가 290만 유로에 낙찰됐다.

이 작품은 루벤스의 1613년작으로, 이번에 경매에 나올 때까지 행방이 묘연했었다. 19세기 프랑스 아카데미 화가 윌리암 부그로의 후손들이 상속 재산을 정리하던 중 파리 6구에 있는 그의 작업실 저택에서 이 작품을 발견, 세상의 빛을 보게 됐다. 이 작품이 프랑스에 들어온 경로는 아직도 알 수 없다.

이 작품은 루벤스 연구기관을 통해 진품 인증을 받은 뒤 이날 경매에 출품됐다.

작품을 발견한 오스나 경매사의 대표 장피에르 오스나는 르파리지앵에 이 작품에 대해 “바로크 회화의 시작을 보여주는 작품으로, 루벤스가 전성기에 그린 것”이라 설명했다.

루벤스의 작품은 경매에 나올 때마다 수백만 유로에 거래되며 화제를 일으키고 있다. 지난 2023년 1월 미국 뉴욕 소더비 경매에서는 루벤스의 1609년 작인 ‘살로메에게 바쳐진 세례자 요한의 머리’가 2700만달러(약 390억원)에 낙찰됐다.