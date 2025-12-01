[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북지역 직업계고교 졸업생들의 순취업률이 6년 연속 전국 1위를 차지한 것으로 나타났다.

1일 교육부가 발표한 2025년 직업계고 졸업자 취업통계조사 결과에 따르면 경북교육청이 순취업률 38.4%(전국 평균 25.6%)로 전국 1위를 기록했다.

교육부와 한국교육개발원은 공공데이터베이스와 연계해 매년 4월 1일 기준 직업계고 졸업자 취업통계조사를 벌이고 있다.

이 조사에서 경북교육청은 2020년 이후 6년 연속 전국 최고의 순취업률을 유지하고 있다.

이번 발표에서 경북 직업계고 졸업생의 진학률은 31.6%로 전국에서 가장 낮은 수치를 보였다.

이는 경북 직업계고가 ‘취업 중심 기능인 양성’이라는 교육 방향에 맞춰 학생 개개인의 소질․적성 기반 맞춤형 교육을 강화해 온 결과로, 학생들이 졸업 후 즉시 산업 현장으로 진출할 수 있는 실무 역량을 확보하고 있음을 의미한다.

임종식 경북교육감은 “경북 직업계고의 순취업률이 6년 연속 전국 1위를 기록한 것은 산업 현장의 수요를 반영한 일자리 발굴, 체계적인 취업역량 강화 프로그램, 그리고 교사·학생·학부모·지역사회가 함께 이룬 결실”이라며 “앞으로도 경북 직업계고를 지역전략산업 기반 인재 양성의 중심 기관으로 성장시키고 세계 직업교육을 선도하는 표준 모델로 만들어가겠다”고 말했다.