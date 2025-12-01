[헤럴드경제=조용직 기자] MLB 자유계약선수(FA) 시장에 나온 유격수 김하성(30)이 FA 20명의 타자 중 8위라는 호평을 받았다.

미국 일간지 USA투데이는 1일(한국시간) ‘2026년 MLB FA 랭킹 : 최고의 타자들’이라는 기사에서 이번 스토브리그에 나온 상위 20명의 타자를 선정했다. 이 명단에서 김하성은 쟁쟁한 거포들을 제치고 8위에 이름을 올렸다.

매체는 김하성에 대해 “부상 이후 탬파베이 레이스와 단기 계약을 맺으며 2025시즌을 시작한 이후 애틀랜타 브레이브스로 이적해 유격수 자리를 훌륭하게 지켜냈다”고 지난 시즌을 돌아봤다.

김하성은 올 시즌 탬파베이에서 24경기 동안 타율 0.214, 2홈런, 5타점으로 강한 인상을 남기지 못했다. 이후 애틀랜타로 이적해 24경기 타율 0.253, 3홈런, 12타점, OPS(출루율+장타율) 0.684로 반등해 가치를 증명했다.

이어 매체는 “김하성은 2026년 1600만달러(약 223억원) 규모의 선수 옵션을 거절하고 시장에 나오기로 결정했다”면서 “주전 유격수로 생각하는 구단이 있을 것이며, 아마도 꽤 좋은 유격수가 될 것”이라며 긍정적인 전망을 내놨다.

이번 FA 시장 타자 전체 1위는 카일 터커(29·시카고 컵스), 2위는 보 비솃(28·토론토 블루제이스), 3위는 알렉스 브레그먼(31)이 각각 차지했다.