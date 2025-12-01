고려말~조선 건축 형식 변화 볼 수 있어 유산청 “임진왜란 이전 건립된 드문 건물”

[헤럴드경제=김현경 기자] 고려시대에 지어져 조선시대로 이어지는 건축 형식의 변화상을 볼 수 있는 안성 청원사 대웅전이 조만간 보물이 된다.

국가유산청은 1일 ‘안성 청원사 대웅전’을 보물로 지정 예고했다.

청원사는 경기 안성시 천덕산 깊은 곳에 자리 잡은 유서 깊은 사찰이다. 사찰의 건립 연대는 명확하지 않지만, 청원사에 남아있는 고려시대 유물인 부도와 황수영이 정리한 ‘안성 청원사의 고려사경’ 내용 등을 종합하면 고려시대 말 이전에 창건된 것으로 추정된다.

중심 건물인 대웅전도 건립 시기가 명확하진 않다. 다만 지난 1854년 대웅전의 공사 내용을 기록한 상량문(上樑文)을 통해 그 이전에 건립된 것으로 예상된다.

학계에서는 처마 끝의 무게를 받치기 위해 기둥머리에 짜맞추어 댄 나무쪽인 ‘포작’의 세부 장식, 구성 수법 등을 볼 때 건립 시기를 조선 전기로 추정하고 있다. 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸 규모의 건물이다.

앞면은 기둥 상부뿐 아니라 기둥과 기둥 사이에 공포(지붕의 무게를 분산하기 위해 기둥 위에 설치하는 목조)를 배치한 다포계 공포 양식을 나타낸다.

반면 뒷면은 기둥 위에 돌출된 부재인 출목과 끝부분을 날개 형태로 조각한 익공을 함께 사용한 형태로 한 건물에 두 종류의 공포 양식이 동시에 드러나는 게 특징이다.

청원사 대웅전은 학술적으로도 의미가 크다. 고려시대 주심포계 공포가 조선시대 익공계 공포로 변화·정착하는 과도기적 단계를 보여주는 유산으로 여겨진다. 주심포는 건물 기둥 위에만 공포를 배치한 양식을 뜻한다.

국가유산청은 “임진왜란 이전에 건립돼 현존하는 건물 사례가 드물고, 약 1550년경 건축 구성과 양식이 한 건물 안에 공존하고 있어 연구 가치가 크다”고 설명했다.

국가유산청은 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 문화유산위원회 심의를 거쳐 보물 지정을 확정한다.