- 과기정통부, ‘2025 대한민국 여성과학기술인 어워드’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 1일 한국과학기술회관에서 ‘2025 대한민국 여성과학기술인 어워드’를 개최하고, 우수한 성과로 과학기술 발전에 기여한 여성과학기술인과 기관을 포상했다고 밝혔다.

한국여성과학기술인육성재단(WISET)이 주관한 이번 행사는 한 해 동안 여성과학기술인의 성장을 지원하고 연구 성과를 높인 유공자들을 격려하기 위해 마련됐다.

‘제25회 올해의 여성과학기술인상’(부총리 겸 장관상)은 ▷학술 부문 신주영 성균관대학교 교수 ▷산업 부문 이현주 한국과학기술연구원(KIST) 책임연구원 ▷진흥 부문 홍수린 차의과학대학교 교수가 영예를 안았다.

학술 부문 신주영 교수는 항생제 노출 부작용 규명으로 약학계 난제를 해결했고, 산업부문 이현주 책임연구원은 저에너지 이산화탄소 흡수제 상용화로 탄소중립에 기여했으며, 진흥부문 홍수린 교수는 여성과학기술인 정책 수립과 리더십 제고를 선도한 공로를 인정받았다.

이날 행사에서는 여성과학기술인의 채용 확대와 성장에 기여한 기관과 개인에 대한 다양한 시상이 이어졌다. ‘여성과학기술인 채용·재직목표제 우수기관’으로는 한국원자력연구원(최우수상)과 한국과학기술정보연구원(우수상)이 선정됐다. 이들 기관은 여성 인력 채용을 적극적으로 확대하고 일·생활 균형 인프라를 모범적으로 조성한 점을 높이 평가받았다.

또한 미래 공학 인재 양성을 위한 ‘우수 여대학원생 공학연구팀’ 부문에서는 오영은 연구팀(일반과정 대상)과 안소정 연구팀(심화과정 대상) 등 총 3개 팀이 장관상을 받았다.

이 밖에도 차세대 여성과학기술인에게 비전을 제시하고 성장을 이끈 ‘올해의 멘토’(강예희 등 3인), 일과 생활이 조화를 이루는 지속 가능한 연구 환경을 조성한 ‘우수 담당관’(방은남 등 3인), 그리고 연구 현장에 성공적으로 복귀하여 우수한 성과를 창출한 ‘우수 경력복귀 여성과학기술인’(정효정 등 3인)에게도 각각 부총리 겸 과기정통부 장관 표창이 수여됐다.

홍순정 과기정통부 미래인재정책국장은 “다양성과 혁신적 사고를 겸비한 여성과학기술인은 대한민국이 인공지능(AI) G3로 도약하는 데 있어 필수 불가결한 핵심 동력”이라며 “과기정통부는 수상자를 포함한 모든 여성과학기술인이 연구에 몰입하고 자긍심을 고취할 수 있도록, 현장 중심의 실효성 있는 지원 정책을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.