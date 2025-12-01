[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 식음,놀이,체크인 과정에서 온갖 혜택을 다 모은 겨울맞이 특별 프로모션 ‘조이풀 윈터 저니’를 진행한다.

12월 1일부터 1월 30일까지 진행되는 ‘조이풀 윈터 저니’는 먼저, 제주신화월드에 체크인하는 모든 고객이 100% 당첨되는 ‘럭키 포 올’ 이벤트로 시작된다. 숙박 고객이라면 누구나 당첨의 기회를 얻게 된다. 신화관 주니어 스위트 1박 숙박권, 신화테마파크 한복 체험권, 신화플러스 S 타입 바우처, 농심 웰컴 스낵 박스, 제주신화월드 직영 식음 업장 2만 원 이용권, 아메리카노 2잔 무료 교환권 등 다양한 선물을 준비했다고 한다.

신화테마파크와 신화워터파크를 더욱 알차게 즐길 수 있는 ‘올인원 패스’도 선보인다. 제주신화월드 투숙 고객에게 제공되는 신화테마파크 빅 3 바우처에 일정 금액을 추가하면, 업그레이드 혜택을 받을 수 있다. 1만 원 추가 시 신화테마파크 자유이용권을, 2만 원 추가 시 신화테마파크와 신화워터파크를 동시에 이용할 수 있다.

이 프로모션에 참여한 고객은 추가 혜택으로 성화정과 제주선에서 단품 메뉴 주문 시 1+1, 신화테마파크 내 직영 레스토랑에서 단품 메뉴 주문 시 20% 할인받을 수 있다. 이 외에도 신화테마파크 윙클스 피자리아에서 추로스 1+1, 신화테마파크 리테일샵에서 봉제 캐릭터 머리띠를 1+1로 구매할 수 있다. 해당 프로모션은 업그레이드 혜택을 받은 당일에 한해 이용할 수 있다.

제주신화월드 직영 레스토랑 최대 50% 할인 혜택, 방문할수록 할인율이 증가하는 ‘고매 스탬프 리워드’ 이벤트도 진행한다. 스카이 온 파이브 다이닝, 랜딩 다이닝, 제주선 등 제주신화월드의 시그니처 레스토랑에서 식사 후 2회차부터 혜택받을 수 있다. 2회차 방문 시 30% 할인, 3회차 방문 시 40% 할인, 4회차 방문 시 50% 할인되며, 레스토랑 방문 시 스탬프를 통해 방문 횟수를 확인할 수 있다.

‘SNS 미션 이벤트’도 진행한다. 제주신화월드 내 겨울 포토 스팟에서 3곳 이상 촬영 후 필수 해시태그와 함께 본인 인스타그램 피드에 업로드하면 제주신화월드 직영 식음 매장에서 30% 할인 혜택을 받을 수 있다고 신화월드측은 소개했다.

한편, 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 반려견과 함께하는 여행을 더욱 특별하게 만들어줄 ‘디어 마이 펫밀리’ 패키지를 리뉴얼 론칭했다.