연 환산 분배율 최대 25%대… 기술주 조정 속 변동성 대응 전략 주목 SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합은 주당 200원 月분배

[헤럴드경제=김유진 기자] 신한자산운용은 ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합’과 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합’ 상장지수펀드(ETF) 각각 1주당 각각 200원과 250원의 월 분배금을 지급한다고 밝혔다. 연 환산 분배율은 각각 분배락 전일인 지난달 26일 종가 기준으로 25.23%, 18.75%다.

특히 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF’는 국내 상장 49개 커버드콜 ETF 가운데 유일하게 월 분배율 2%대를 기록하며 1위 자리를 유지했다.

SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 시리즈는 수익성과 안정성을 겸비한 월배당 전략으로 순자산과 누적 순매수가 빠르게 성장하고 있다. ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합’ 순자산은 상장 당시 80억 원에서 7개월 만에 2400억 원을 돌파했으며, 개인투자자 누적 순매수도 1335억 원을 기록했다. 두 ETF의 합산 순자산은 지난달 말일 한국거래소 기준으로 3335억원 규모다.

‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF’는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 OTM(Out-of-the-Money) 콜옵션 매도를 통해 공격적으로 인컴을 창출하는 전략을 구사한다. 반면 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF’는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 편입하는 동시에 미국 장기국채 기반 커버드콜 전략을 더해 보다 안정적인 월분배 수익을 추구하는 구조다.

두 상품 모두 글로벌 AI 대표기업 팔란티어에 투자하면서 커버드콜 전략을 접목해 자본수익과 월배당 수익을 동시에 추구할 수 있으며, 연금저축 및 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 투자 가능하다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 “11월 들어 미국 셧다운 장기화와 AI 버블 논란으로 기술주 중심의 강한 조정이 발생하며 팔란티어(PLTR)의 주가도 고점대비 약 30% 하락했다”며 “이러한 구간에서도 SOL 팔란티어커버드콜 ETF 시리즈는 높은 수준의 월배당이 변동성이 높아진 구간에서 손실을 실질적으로 완충하는 역할을 했다”고 말했다.

이번 분배금은 이달 1일 지급되며, 실제 입금 시점은 증권사별 정책에 따라 다를 수 있다.