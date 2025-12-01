가격 할인 혜택·구매 금액별 다채로운 사은품 선사

[헤럴드경제=최은지 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 연말 시즌을 맞아 고객 성원에 보답하고자 ‘엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션’을 전개한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션을 통해 고객들은 크리스마스 및 새해를 앞두고 ‘프리미엄 침대의 대명사’인 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’와 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’ 등을 합리적인 가격에 마련할 수 있게 됐다.

가격 할인 혜택 외에 푸짐한 사은품도 마련했다. ▷500만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 룸 스프레이 ▷800만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 룸 스프레이 등을 선물한다.

‘뷰티레스트 블랙’ 구매 시에는 올 시즌 구스 듀벳과 디퓨저 등을 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하며, 조기에 소진될 수 있다.

시몬스는 프로모션 기간 중 모든 매장에서 결제 금액에 상관없이 구매 고객 전원에게 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료로 제공하며, 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송’ 서비스를 운영한다.

아울러 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이’를 활용하면 이자 0원에 프리미엄 침대를 소유할 수 있다. 시몬스 페이는 시몬스 갤러리, 시몬스 맨션, 온라인 몰에서 사용이 가능하다.

한편 시몬스 침대는 국내 제조·생산 최초로 포스코산 경강선에 ‘바나듐(VANADIUM)’ 소재를 적용한 ‘바나듐 포켓스프링’을 통해 침대의 핵심인 내구성을 월등히 향상했다. 여기에 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 ‘국민 매트리스 3대 안전 키워드(▷라돈·토론 안전제품 인증 ▷불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 ▷환경부 국가 공인 친환경 인증)’를 실천하며 소비자의 건강과 안전을 세심히 살피고 있다.

특히 난연 매트리스는 실내 전체가 폭발적 화염에 휩싸이는 ‘플래시 오버(Flash Over)’를 방지해 재실자가 대피할 수 있는 골든 타임을 확보하는 것은 물론 이웃과 소방관의 안전 확보에도 기여한다.

시몬스는 국내 최초·유일하게 일반 가정용 매트리스 전 제품을 화재안전 국제표준규격 및 국내 표준시험방법으로 시험해 16 CFR 1633 기준을 만족하는 ‘불에 잘 타지 않는 난연 매트리스’로 생산하고 있다. 지난해 1월에는 겨울철 화재 피해가 급증함에 따라 공익을 위해 난연 매트리스 특허를 무상으로 공개하기도 했다.