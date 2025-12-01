XM 라인업의 단일 정규 모델 운영 국내 판매 가격은 2억2770만원

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 M 브랜드 역사상 가장 강력한 파워트레인을 탑재한 초고성능 플래그십 SAV ‘BMW XM 레이블’을 국내에 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

BMW XM은 오직 M 브랜드로만 만나볼 수 있는 초고성능 스포츠 액티비티 비히클(SAV)로, 지난 1978년 M1 이후 처음으로 선보인 M 전용 모델이자 BMW M 하이 퍼포먼스 라인업 최초의 플러그인 하이브리드 차량이다.

BMW XM 레이블에는 BMW M 브랜드 역사상 가장 강력한 파워트레인이 탑재된다. 최고출력 585마력을 발휘하는 M 트윈파워 터보 8기통 가솔린 엔진과 197마력 전기 모터가 조화를 이루는 새로운 M 하이브리드 시스템은 합산 최고출력 748마력, 합산 최대토크 101.9㎏·m에 이르는 폭발적인 성능을 발휘한다. 이는 기존 BMW XM 모델 대비 최고출력이 무려 95마력, 최대토크도 20.3㎏·m 증가한 수치다.

또한, 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 단 3.8초로 기존 BMW XM 대비 0.5초 단축했다.

아울러 BMW XM 레이블은 차체에 29.5㎾h 용량의 고전압 배터리를 탑재한 덕분에 최대 60km(환경부 인증 기준)까지 전기모터만으로 주행할 수 있고, 순수전기 모드 최고속도는 시속 140㎞에 이르는 만큼 쾌적한 주행이 가능하다. AC 완속 충전기 이용 시 최대 11kW의 충전 전력 수용이 가능해 약 3시간 만에 배터리를 가득 충전할 수 있다. 합산 복합연비는 10.0㎞/ℓ로 동급 초고성능 모델 중 최고 수준의 연료 효율을 제공한다.

디자인을 살펴보면, 전면부는 분리형 헤드라이트와 ‘BMW 키드니 그릴’, ‘BMW 키드니 아이코닉 글로우’, 대형 공기흡입구가 어우러져 강렬한 인상을 발산한다. 보닛에 자리잡은 두 개의 파워 돔은 BMW XM 레이블의 강력한 성능을 암시하며, 길고 유려하게 흐르는 루프라인으로 쿠페를 연상시키는 세련된 실루엣을 완성한다.

후면부는 입체감을 강조한 리어라이트와 전용 수직형 쿼드 테일파이프, 블랙 하이글로스로 마감된 대형 디퓨저가 어우러져 강인하고 스포티한 감성을 더한다. 이외에도 빨간색 테두리로 마감한 ‘XM’ 레터링과 리어 윈도우 양끝 상단에 새겨진 BMW 엠블럼 등이 M 브랜드 플래그십 모델만의 차별화된 존재감을 선명히 한다.

실내는 대시보드에서 센터콘솔로 이어지는 카본 M 시그니처 인테리어 트림은 탑승객에게 스포티한 감성을 전달하고 M 다기능 시트와 M 버튼이 장착된 가죽 스티어링 휠은 스포츠 드라이빙을 완벽히 지원한다.

BMW XM 레이블에는 최고급 편의사양과 첨단 운전자 보조시스템이 다양하게 적용된다. 바워스 앤 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템, 앞좌석 도어 및 센터콘솔 암레스트 온열기능을 포함한 히트 컴포트 패키지, 앞좌석 마사지 기능, 앞좌석 보냉/보온 컵홀더, 도어 소프트 클로징 기능, 4-존 자동 공조 장치 등 최고급 편의사양을 기본 탑재한다.

스톱&고 기능을 포함한 액티브 크루즈 컨트롤, 차선 변경 보조, 정면 충돌 및 전방 차량·보행자·자전거 접근 경고, 차선 유지 보조, 후방 충돌 경고 기능 등이 포함된 ‘드라이빙 어시스턴트 프로페셔널’이 기본 적용된다.

BMW XM 레이블의 국내 판매 가격은 2억2770만원(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준)으로 전 세계 상위 5개 시장(한국, 독일, 미국, 영국, 중국) 중 가장 경쟁력 있는 가격으로 출시된다.

한편, BMW XM 레이블 소유 고객은 BMW 럭셔리 클래스 모델 전용 ‘BMW 엑설런스 클럽’과 M 고객 전용 멤버십 ‘Gen M 프리빌리지’ 서비스를 동시에 이용할 수 있다. 이 서비스들을 활용하면 차량 관리부터 미식, 아트, 여행 등의 럭셔리 라이프스타일까지 다양한 혜택을 폭넓게 누릴 수 있다.