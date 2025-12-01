데뷔 5주년 맞은 엔하이픈 음반 누적 출하량 2000만장 월드투어 관객수 150만 명

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 엔하이픈이 데뷔 5년간 한국과 일본 양국에서 총 음반 누적 출하량이 2000만 장을 돌파했다.

1일 소속사 빌리프랩에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)이 지금까지 한국과 일본에서 발매한 음반 합산 누적 출하량은 2033만 장을 넘겼다.

엔하이픈은 현재까지 총 16장 음반을 발매, 그 중 8개 작품이 100만 장 이상 팔렸다. 정규 2집 ‘로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)’는 엔하이픈에게 첫 ‘트리플 밀리언셀러’ 타이틀을 안긴 앨범이다. 미니 5집 ‘오렌지 블러드(ORANGE BLOOD)’와 미니 6집 ‘데자이러:언리시(DESIRE : UNLEASH)’는 각각 ‘더블 밀리언셀러’를 기록했다.

공연 매출도 막강하다. 엔하이픈은 세 차례 월드투어 시리즈(‘MANIFESTO’, ‘FATE’, ‘WALK THE LINE’)를 진행하는 동안 96회 공연을 펼쳐 도합 150만 명에 달하는 엔진(ENGENE.팬덤명)과 만났다.

엔하이픈 정원은 데뷔 5주년을 돌아보며 “엔진 분들 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 앞으로도 더 높은 목표를 바라보며 지치지 않고 열심히 달려가겠다”라고 말했다. 제이크 역시 “많은 것을 배웠던 의미 있는 시간이었다”며 “오래오래 엔진분들과 좋은 추억을 쌓으며 즐겁게 활동하고 싶다”고 했다.

지난 5년간 기억에 남는 순간도 많았다. 성훈은 “엔하이픈을 탄생시킨 오디션 프로그램 ‘아이-랜드(I-LAND’를 통해 엔하이픈이 결성된 날이 생생하게 떠오른다”며 “오랫동안 바라왔던 제 꿈이 이뤄진 순간이라 감격스러웠다”고 했다. 멤버들은 특히 전 세계 엔진과 만난 날들도 기억에 남았다고 했다. 희승은 전 월드투어인 ‘매니페스토(MANIFESTO)’를 꼽았다. “전 세계에 계신 엔진 분들을 직접 만나면서 공연 회차를 거듭할수록 행복감도 점점 커져갔다”고 한다. 제이는 코로나 이후 처음으로 관객과 만난 2022년 독일에서 열린 K-팝 페스티벌, 니키는 지난 4월의 코첼라를 꼽았다.

지난 5년간 멤버들은 서로를 더 깊이 이해하며 단단해졌다. 제이크는 “일곱 명의 합이 잘 맞는 군무를 펼쳐낼 때”마다 팀워크가 좋아하졌다는 것을 느꼈다고 했다. 선우는 “월드투어, 페스티벌 등 큰 프로젝트를 준비하면서 시간이 흐를수록 단합력이 커지는 것을 체감한다”고 돌아봤다.

5년의 시간을 거름 삼아 엔하이픈은 앞으로의 5년을 꿈꾼다. 정원은 “5년 뒤엔 다들 멋진 어른으로 성장해 있으면 좋겠다”며 “개인적으로는 K-팝 신에 한 획을 긋는 가수로 발전해 있었으면 좋겠다는 목표를 가지고 있다”고 했다. 제이는 “5년 뒤에도 지금처럼 모두 건강하게 활동을 잘하고 있으면 좋겠다”며 “후배들에게 귀감이 되고, 좋은 영향을 주는 선배 그룹이 되고 싶다”고 했다.

지금의 엔하이픈을 있게 한 엔진을 향한 마음은 유달리 각별하다. 정원은 “사랑이라는 감정을 알게 해 주셔서 감사하다”며 “ 5년이라는 시간이 길게 느껴질 수도 있지만 저에게는 오히려 짧았다. 앞으로도 잘 부탁드린다”고 했다. 희승은 “항상 곁에 있어주셔서 감사드린다. 앞으로 저희와 만들어갈 나날들을 재미있게 웃으면서 채워나가자”고 했다. 선우는 “언제 어디서나 엔진 여러분께 자랑스러운 아티스트가 되도록 하겠다”고 약속했다.