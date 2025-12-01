300여개 브랜드 참여…시즌 오프 행사

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데아울렛이 오는 5∼7일 사흘간 전점에서 올해 마지막 세일 행사인 ‘더 블랙위크’를 진행한다고 밝혔다.

럭셔리·컨템포러리 브랜드에서 스포츠·골프 브랜드와 리빙 브랜드까지 전 상품군 300여개 브랜드가 행사에 참여해 최대 30%의 추가 할인을 제공한다.

겨울 아우터는 최대 70% 할인한다. 내셔널지오그래픽에서는 ‘W카이만 프로롱기장 구스 다운’ 등 다운류를 최대 70% 할인된 롯데아울렛 단독 특가로 선보인다.

올 가을·겨울 인기 상품을 최대 혜택으로 만나볼 수 있는 ‘시즌오프’ 행사도 진행한다. 비이커, 시프트지, 톰그레이하운드 등의 컨템포러리 브랜드에서는 가을·겨울 시즌 인기 상품을 최대 60% 할인 판매한다.

패션 그룹 LF는 행사 기간 바버, 질스튜어트, 닥스, 헤지스 등의 브랜드 상품에 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

김현영 롯데아울렛 마케팅팀 팀장은 “연이은 기습 한파로 인해 12월 초부터 겨울 아우터 수요가 본격화할 것으로 예상된다”며 “단 3일간 진행하는 올해 마지막 세일인 만큼 아우터 특가를 비롯해 풍성한 혜택을 마련했으니 많은 관심을 바란다”고 말했다.