[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 2026년도 예산안을 2025년도 본예산보다 205억원(4.8%)증가한 4420억원 규모로 편성해 영양군의회에 제출했다고 28일 밝혔다.

일반회계가 4057억원으로 올해보다 390억원(8.24%) 늘었고 특별회계는 363억원으로 104억원(22.27%) 감소했다.

세입은 지방세 수입 143억원, 세외수입 141억원, 지방교부세 2029억원, 조정교부금 150억원, 국·도비 보조금 1천334억원, 보전수입 및 내부거래 623억원 등이다.

세출은 농업·축산·산림 분야 1297억원(29.34%), 사회복지·보건분야 737억원(16.66%), 산업·교통·지역개발 분야 666억원(15.08%), 환경분야 387억원, 교육·문화·관광 분야 337억원(7.62%) 등이다.

분야별 주요사업으로는 농림분야에서 농촌기본소득지원금 지급 373억원, 공익증진직불제 78억원, 영양군 동부지구농촌공간정비사업 75억원, 바들양지 경관림조성 33억원, 스마트영농지원센터건립 10억원, 농민수당 14억4천만원, 경북평면형사과원조성 12억원 등이 편성됐다.

또 선바위분재수석전시관 리모델링사업 35억원,생계급여 59억원, 장애인거주시설운영 16억원, 아이돌봄지원사업에 15억원, 대곡천(소하천)정비공사 20억원, 병옥천(소하천)정비공사 14억원, 영양ㆍ입암통합농어촌생활용수개발사업 46억원 등이 포함됐다.

내년 예산안은 다음달 3일 군의회 심사를 거쳐 10일 확정될 예정이다.

오도창 영양군수는 “2026년도 재정은 지속가능한 재정으로 소멸위기를 극복하고 군민의 삶과 직결된 분야에 선택과 집중해 편성했다”고 말했다.