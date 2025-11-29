“3명 사망, 30여명 부상”…60만 가구 정전 우크라 대표단, 미국 대통령 특사 면담 예정

[헤럴드경제=심아란 기자] 러시아가 우크라이나 종전 협상단의 미국 방문을 앞두고 우크라이나 수도 키이우에 또 대규모 폭격을 가해 다수의 사상자가 나왔다고 로이터통신이 보도했다.

우크라이나 당국자들은 키이우 일대에서 밤새 이어진 러시아의 드론·미사일 공격에 3명이 숨지고, 30명 가까이 다쳤다고 29일(현지시간) 밝혔다. 에너지 설비에 공격이 집중되며 약 60만 가구에 전기가 끊겼다고 전했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 이날 공격에 대략 36기의 미사일, 약 600대의 드론을 동원했다고 밝혔다.

비탈리 클리츠코 키이우 시장은 AP통신에 요격된 러시아 드론의 잔해가 주택가를 덮치며 10여명이 다쳤고 키이우 서부 일대에 전기가 끊겼다고 설명했다.

안드리이 시비하 우크라이나 외무장관은 “모두가 평화안의 조건을 논의할 때 러시아는 살인과 파괴라는 2가지 측면의 ‘전쟁 계획’을 계속 추구하고 있다”고 비판했다.

루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 이끄는 우크라이나 정부 대표단은 종전협상 중재를 주도하는 스티브 위트코프 특사를 만나 종전안의 세부 조건을 논의하기 위해 28일 미국으로 떠났다.

우크라이나로서는 젤렌스키 대통령의 ‘오른팔’로 사실상 전시 체제를 진두지휘해 온 안드리 예르마크 비서실장이 부패 혐의에 연루되며 낙마하는 등 어수선한 터에 특히 에너지 시설을 노린 러시아의 집요한 공격까지 이어지며 시름이 깊어지고 있다.

전력 사정이 악화하면서 우크라이나 대도시 가정엔 최근 때때로 하루 8시간만 전기가 공급되고 있다. 키이우 거리는 간이 발전기가 만들어내는 굉음과 디젤 연료의 악취가 가득하고 가로등마저 자주 꺼져 보행자가 손전등을 사용하는 실정이라고 로이터는 전했다.