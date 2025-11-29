[헤럴드경제 = 서병기선임기자]가수 G-DRAGON(지드래곤)이 홍콩 아파트 화재 현장 복구와 피해를 입은 홍콩 시민들의 심리적 치유를 응원하기 위해 100만 홍콩달러(약 1억8800만원)를 ‘홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금(Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po)’에 기부하기로 했다.

‘홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금’은 홍콩 특별 행정구가 각계각층의 기부금을 재난 구호 작업에 전개하기 위해 설립했으며, 지드래곤은 기금 측에 구조와 복구에 힘쓰는 소방관과 자원봉사자를 돕는 데 쓰도록 특별히 요청했다.

지드래곤이 명예이사장을 맡고 있는 저스피스재단은 이번 기부 이후에도, 재단이 추진해온 소방관 및 재난 구조자의 심리 지원 노하우를 제공하면서 홍콩 현지 단체와 협력할 예정이다.

저스피스재단 측은 “재난에 대한 ‘공동 회복’의 메시지를 전달하면서 국경을 초월한 연대의 정신을 보여주었으면 한다”라며 “예술이 가진 치유의 힘을 통해 홍콩 시민들이 재난의 상처를 딛고 일상으로 회복할 수 있도록 응원한다”라고 기부의 취지를 설명했다.

저스피스재단은 ‘예술을 통해 제복 공무원의 심리적 회복을 돕는다’는 목표 아래, 올해 6월부터 기후재난으로 인한 산불피해에 대응해온 소방관을 대상으로 한 예술치유 프로젝트 ‘영웅 회복’ 사업을 추진하고 있다.