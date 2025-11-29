접수기간 12월 14일

[헤럴드경제=박대성 기자] 재단법인 2026여수세계섬박람회조직위원회가 ‘2026여수세계섬박람회 섬애(愛)선율 음악 공모전’을 개최한다.

이번 공모전 분야는 ‘음악’으로 섬의 아름다움과 웅장함을 자신만의 독창적인 목소리로 표현하면 된다.

특히 생성형 AI(인공지능) 사용을 전면 허용하며 음악을 어려워하는 사람들도 아이디어만 있으면 참여할 수 있도록 장애물을 없앴다.

참가 희망자는 2026여수세계섬박람회 누리집에서 신청 서류를 내려받아 오는 12월 14일까지 이메일로 제출하면 된다.

조직위는 공식 SNS 채널을 활용한 온라인 선호도 조사를 거쳐 ▲최우수상 1곡(50만 원) ▲우수상 3곡(각 30만 원) ▲장려상 6곡(각 10만 원) 등 총 200만 원의 상금이 지급된다.

수상작은 조직위와 여수시에서 주관하는 각종 행사 및 홍보자료로 활용될 예정이다.

자세한 사항은 2026여수세계섬박람회 누리집에서 확인할 수 있다.

2026여수세계섬박람회는 내년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 열린다.