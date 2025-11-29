[헤럴드경제=박세정 기자] 소프트웨어 오류로 대규모 리콜 사태를 빚은 에어버스 A320 계열 여객기가 국내에는 80대가 운항 중인 가운데, 이중 42대가 리콜 대상인 것으로 파악됐다.

다만 이번 사태로 결항이나 지연 등이 발생해 항공대란으로 이어질 가능성은 미미한 것으로 나타났다.

29일 국토교통부와 항공업계에 따르면 국내 항공사 가운데 A320 계열 여객기를 운항 중인 곳은 대한항공(18대), 아시아나항공(24대), 에어부산(21대), 에어서울(6대), 에어로케이(9대), 파라타항공(2대) 등 6곳으로 조사됐다.

이들은 모두 중형 항공기인 A320-200, A321-200, A321-200 네오 등으로, 이 가운데 절반에 가까운 42대가 이번 리콜 대상인 것으로 확인됐다.

항공사별로는 대한항공 10대, 아시아나항공 17대, 에어부산 11대, 에어로케이 3대, 에어서울 1대 등이며 파라타항공은 리콜 대상 여객기가 없다.

리콜 대상 여객기 42대는 모두 조종석에서 소프트웨어 업데이트를 통해 1시간 안에 필요한 조치를 마칠 수 있는 것으로 알려졌다. 국내에 하드웨어 교체까지 필요한 구형 기종은 없는 것으로 나타났다.

국토부는 에어버스의 A320 리콜 조치 직후 국내 항공사에 관련 조치를 시행하라는 긴급 지시를 내렸으며, 에어버스 역시 국내 항공사에 소프트웨어 업데이트 시행을 통지했다.

다만, 이번 리콜 사태로 인한 항공기 운항 차질은 없을 것이라는 설명이다.

유경수 국토부 항공안전정책관은 “A320 계열 여객기 업데이트 소요 시간은 1대당 1시간 미만으로, 이미 필요한 기체의 절반 정도가 업데이트를 마쳤고 늦어도 30일 오전까지는 마무리될 것”이라고 말했다.

아시아나항공 관계자는 “인천·김포공항에 주기 중인 항공기는 첫 출발편 운항 이전에 작업하고 나머지는 공항에 들어오는 대로 순차적으로 작업을 마쳐 오늘 오후까지 모두 완료할 예정”이라며 “업데이트는 그라운드 타임(이륙 준비를 위한 시간)에 모두 마무리할 수 있어 운항 스케줄에는 큰 영향이 없을 것”이라고 밝혔다.

에어부산도 이미 업데이트 대상인 11대의 작업을 모두 마쳐 정상 운항 중이며, 에어로케이는 이날 중으로 업데이트가 모두 가능해 운항에 차질이 없다고 설명했다.

한편, 에어버스는 전날 A320 계열 여객기에 ‘급강하를 비롯해 비행 안전에 심각한 이상을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 있다’며 대규모 리콜 명령을 내렸다.