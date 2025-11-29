[헤럴드경제=이원율 기자]‘TRUMP 2028, YES’

도널드 트럼프 대통령이 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 본인이 이런 글이 쓰인 피켓을 든 이미지를 올렸다. 이는 3선 도전을 암시한 것으로 해석되는 모습이다.

인공지능(AI)을 통해 합성한 것으로 보이는 이 이미지를 올린 건 다음 대선에 도전할 의지를 은근히 내비친 것으로 해석될 여지가 없다고 할 수는 없어 보인다. 제48대 미국 대통령을 뽑는 차기 대선은 2028년 11월에 치러질 예정이다.

트럼프 대통령은 사진 말고도 ‘TRUMPLICANS!’라는 짧은 단어도 함께 썼다.

이는 트럼프 대통령의 성(姓)에 공화당원을 의미하는 ‘리퍼블리컨’(REPUBLICAN)을 섞어 만든 단어로 추정된되고 있다.

트럼프 대통령은 이틀 전인 26일에도 “‘트럼프 공화당원’에 대한 새로운 단어가 있는데, 거의모든 사람(훌륭한 정책이 핵심)”이라며 “그건 ‘TEPUBLICAN’, 아니면 ‘TPUBLICAN’”이라고 쓴 게시물을 올린 바 있다.

트럼프 대통령은 기회가 있을 때마다 3선 출마 가능성을 시사하고 있다.

지난 9월30일에는 트루스소셜에 그 전날 야당인 민주당 지도부와 셧다운(연방정부 일시적 업무정지)을 막기 위한 마지막 담판 중 자신의 책상 위 ‘트럼프 2028’이 적힌 모자를 잘 보이게 올린 사진을 몇 장 올렸다.

아시아 순방 중이던 지난달 27일에는 말레이시아에서 일본으로 향하는 전용기 내 기자들이 ‘3선 도전’ 가능성을 묻자 “하고 싶다”고 답했다.

이틀 뒤 10월29일에도 일본에서 한국으로 향하는 전용기 내 같은 질의에 “출마가 허용되지 않는다는 것이 꽤 확실하다”면서도 “안타깝다”, “어떻게 될지 지켜보자”는 등 말을 덧붙였다.

일각에선 트럼프 대통령 본인도 여야 의석 차가 박빙인 현 의회 구도 등을 볼 때 개헌을 통한 3선 도전은 어렵다는 것을 알지만, ‘레임덕’을 피하기 위해 의식적으로 3선 도전 가능성을 비치는 것일 수 있다고 분석한다.

현재 2번째 임기를 수행하는 트럼프 대통령은 미국 헌법에 의해 3선이 허용되지 않는다.

한편 지난달 28일 마이크 존슨 연방 하원의장은 현실적으로 헌법 개정이 어렵다며 트럼프 대통령의 3선 가능성을 일축했다.

존슨 하원의장은 수정헌법 제22조를 거론하며 “헌법을 개정할 방도는 없어보인다”며 “헌법을 개정하려면 약 10년이 걸리기 때문”이라고 밝혔다고 ABC방송과 폴리티코 등이 보도했었다.

수정헌법 제22조는 ‘누구도 2회를 초과해 대통령직에 당선될 수 없다’고 규정하고 있다.

헌법 전문 변호사 출신인 존슨 하원의장은 “헌법 개정안을 통과시키려면 하원의 3분의2, 전체 주의 4분의3이 승인해야 한다”며 “그래서 나는 그것(개헌)을 위한 길이 보이지 않는다”고 했다.