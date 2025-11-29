노인 일자리 창출·인구 소멸 대응 등 인정

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 2025년 지역사회공헌 인정제에서 3년 연속 최고등급인 S등급을 달성했다고 28일 밝혔다.

보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘지역사회공헌 인정제’는 비영리단체와 파트너십을 맺고 꾸준한 지역 사회공헌활동을 펼친 공로를 포상하는 제도로, ESG경영 기반 사회공헌활동 전 분야의 추진체계 및 성과를 종합 평가하여 등급을 부여한다.

강원랜드는 5년 연속 지역사회공헌 인정기관으로 선정되었으며, 올해는 전국 상위 0.5% 수준의 높은 평가를 받으며 3년 연속 최고 등급인 S등급을 획득했다.

대표 사회공헌사업으로는 노인일자리 사업인 ’노노케어’, 청년창업기업 폐광지역 이전 지원사업인‘넥스트 유니콘 프로젝트’, 사회복지종사자 힐링 지원사업인 ‘강원랜드 영웅쉼터’등 지역복지 증진에 앞장선 점을 높게 평가 받았다.

안기태 강원랜드 ESG상생협력실장은 “지역사회공헌 인정제 3년 연속 최고등급 달성은 강원랜드가 지역을 위해 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 ESG 경영을 기반으로 지역과 함께 상생할 수 있도록 지속가능한 사회공헌 활동을 이어나갈 것”이라고 말했다.