[헤럴드경제=정석준 기자] 더불어민주당은 28일 장동혁 국민의힘 대표의 “민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불러왔다”는 발언에 대해 “국민의 상식을 거스르는 충격적인 망언”이라고 비판했다.

민주당 박경미 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “가해자가 스스로를 피해자로 둔갑시키는 정치기만이자, 역사와 국민을 능멸하는 발언”이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 “국민의힘이 끝내 ‘내란 옹호 세력’으로 남고자 한다면 그 앞에 놓인 것은 국민의 준엄한 심판과 헌재의 ‘퇴장 선언’뿐이라는 점을 명심하기를 바란다”고 경고했다.

같은 당 박지원 의원도 이날 페이스북을 통해 “국민의힘 정당해산을 재촉하는 망언”이라고 지적했다.

이어 “계엄 내란의 원인이 민주당에 있다고 주장하는 윤석열의 ‘앵무새’ 같은 모습”이라며 “반성과 사과가 없는 국민의힘은 해산이 정답”이라고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 이날 대구에서 열린 집회에서 “민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불러왔지만, 결과적으로 많은 국민들께 혼란과 고통을 드렸다”며 “저는 그 책임을 무겁게 통감하고 있다”고 말했다.